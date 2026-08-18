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TEV yurt ve burs başvuru takvimi belli oldu! TEV yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

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TEV yurt ve burs başvuru takvimi belli oldu! TEV yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Fotoğraf Başlığı TEV yurt ve burs başvuru takvimi belli oldu! TEV yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

TEV (Türk Eğitim Vakfı) 2026-2027 burs başvuru tarihleri belli oldu! Vakıf, resmi adresinden paylaştığı duyurular ekranında burs ve yurt başvuru tarihlerine yer verdi. Peki, Peki, TEV yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

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Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2026-2027 akademik yılı için burs başvuru takvimini duyurdu. Üniversite öğrencilerinden mesleki ortaöğretim öğrencilerine, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden üstün başarı gösteren adaylara kadar farklı kategorilerde verilecek bursların başvuru tarihleri belli oldu.

2026-2027 Akademik Yılı Türk Eğitim Vakfı Burs Başvuru Tarihleri

Yurt Başvurusu
17 Ağustos - 6 Eylül 2026

Mesleki Ortaöğretim Bursu
1 Eylül - 8 Ekim 2026

Üniversite (Eğitim) Bursu
14 Eylül - 8 Ekim 2026

Üstün Başarı Bursu
14 Eylül - 8 Ekim 2026

Üstün Başarı Sanat Bursu
19 Ekim - 5 Kasım 2026

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
28 Eylül - 15 Ekim 2026

TEV BURS TUTARLARI

Mesleki Ortaöğretim: 3.500 TL

Üniversite: 8.000 TL

Üstün Başarı: 16.000 TL

Üstün Başarı Sanat: 16.000 TL

Yüksek Lisans: 12.000 TL

Doktora: 14.000 TL

Yurt Cep Harçlığı: 6.500 TL

TEV yurt ve burs başvuru takvimi belli oldu! TEV yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiTEV yurt ve burs başvuru takvimi belli oldu! TEV yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

BURS ALACAK ÖĞRENCİLERİ BELİRLEME SÜRECİ

1. Online Başvuru

Başvurular, Obigenç mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden dijital olarak alınır.

Başvuru tarihleri her burs türü için farklılık gösterebilir.

Üniversite Bursu Başvurusu:
App Store veya Google Play’den Obigenç uygulamasını ücretsiz indirerek başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

2. Tüm Başvurular İçin Ortak Belgeler:

(E-devletten alınmalıdır)

Burs başvurularında talep edilecek belgeler, başvurduğunuz burs türüne göre değişiklik gösterir. Aşağıda yer alan belgeler genel çerçeveyi oluşturmakla birlikte, başvuru ekranında istenen belgeler esas alınmalıdır.
Öğrenci Belgesi
Transkript veya Başarı Durum Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)

Mali Durum Belgeleri

3. Ön Değerlendirme - Belgelerin ve koşulların kontrolü

Başvurular tamamlandıktan sonra adayların sistemde sunduğu belgeler TEV tarafından incelenir.

Her burs türüne özel kriterler (not ortalaması, sınıf durumu, başarı sıralaması, ekonomik durum, yaş vb.) belgeler üzerinden kontrol edilir.
Belgelerin eksiksiz ve doğru olması ön koşuldur.
Değerlendirme sonucunda uygun adaylar ön elemeyi geçer ve bir sonraki aşamaya davet edilir.

4. Mülakat - (Bazı burs türlerinde uygulanır)

TEV burs seçim süreci, burs türüne göre farklılık gösteren değerlendirme adımlarını içerir. Aşağıdaki burs türleri dışındaki tüm adaylar, bir mülakat veya yetenek değerlendirmesine tabi tutulur:
Mülakat Uygulanmayan Burslar:

Yüksek Lisans Bursu
Doktora Bursu
Mesleki Ortaöğretim (Meslek Lisesi) Bursu
Mülakat/Dinleti/Portfolyo Uygulanan Burslar:

Üniversite (Eğitim) Bursu → Genel mülakat
Üstün Başarı Bursu → Yetkinlik & potansiyel odaklı mülakat
Sanat Bursu → Portfolyo veya dinleti sunumu eşliğinde değerlendirme
Kız Öğrenci Yurt Bursu → Genel mülakat
Mülakatlar çevrim içi ya da yüz yüze gerçekleştirilebilir.

5. Sonuçların Açıklanması

Tüm değerlendirme ve mülakatlar tamamlandıktan sonra bursiyer listesi belirlenir.
Sonuçlar TEV sisteminde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden adaylara duyurulur.
Burs almayan hak kazanan aday bursiyerler sisteme giriş yaparak burs onayı ve hesap bilgileri adımlarını tamamlar.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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