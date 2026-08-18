16 yaşındaki Yiğit Can’ın kahreden ölümü! Arkadaşı tutuklandı

İzmir’in Tire ilçesinde evde silahla oynadığı sırada tabancanın ateş alması sonucu karnından vurulduğu öne sürülen 16 yaşındaki Yiğit Can Bişkin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay sırasında Bişkin’in yanında bulunan 16 yaşındaki arkadaşı Ç.K. tutuklandı.

Feci olay, dün saat 15.00 sıralarında Tire ilçesi İsmail Taşlı Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Yiğit Can Bişkin (16), evde bulunduğu sırada bir tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre bu esnada tabancanın aniden ateş alması sonucu Bişkin, karnına isabet eden mermiyle ağır yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı.

KOMŞULAR SİLAH SESİNE KOŞTU

Evden gelen silah sesini duyan çevredeki komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, buradaki acil müdahalenin ardından durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yiğit Can Bişkin, burada doktorların yaptığı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını aydınlatmak için detaylı inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında, olay anında Bişkin'in yanında olduğu tespit edilen arkadaşı Ç.K. (16) ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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