Discord'a canlı yayın engeli! 13 yaşındaki kızın ölümü sonrası kritik karar

Brezilya'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun canlı yayın sırasında intihara teşvik edildiği iddiasının ardından Discord'a yönelik yaptırım uygulanmaya başlandı. Platform, hükümetin kararı doğrultusunda ülkedeki canlı yayın ve görüntülü görüşme özelliklerini askıya aldı.

Popüler mesajlaşma platformu Discord, Brezilya hükümetinin aldığı karar doğrultusunda ülkedeki canlı yayın ve görüntülü görüşme hizmetlerini askıya aldı.

Kararın arkasında, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun Discord üzerinden gerçekleştirilen bir yayın sırasında intihara teşvik edildiği iddiası bulunuyor. Olayla bağlantılı olarak beş genç ve bir yetişkin gözaltına alındı.

"ÇOCUK GÜVENLİĞİ" GEREKÇESİYLE YAPTIRIM

Brezilya Ulusal Veri Koruma Kurumu (ANPD), Discord'un çocukları korumaya yönelik yeterli güvenlik önlemlerini almadığı gerekçesiyle 12 Ağustos'ta canlı yayın özelliğinin askıya alınmasını istemişti.

Kuruma göre canlı yayınlar daha önce de şiddet, taciz, kendine zarar verme ve intihara teşvik amacıyla kullanılmıştı. ANPD, Discord'un gerekli ve makul güvenlik önlemlerini almadığına ilişkin güçlü kanıtlar bulunduğunu belirtti.

Discord'a verilen süre pazartesi gecesi sona ererken şirket, karara uyduğunu duyurdu.

Discord'un kurucu ortağı Stanislav Vishnevskiy, şirketin ANPD ile iyi niyet çerçevesinde çalıştığını belirterek Brezilya'daki kullanıcıların artık ekran paylaşımı ve görüntülü görüşme özelliklerini kullanamayacağını açıkladı.

13 YAŞINDAKİ KIZIN ÖLÜMÜ SORUŞTURULUYOR

Brezilya'nın batı-orta kesimindeki küçük bir kasabada meydana gelen olay kapsamında beş genç ve bir yetişkin gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ciberlab istihbarat biriminden bir yetkili, yaklaşık 45 dakika süren yayın sırasında gençlerin 13 yaşındaki kızı önce bir hayvanı öldürmeye teşvik ettiğini, bunu başaramayınca da intihar etmesi yönünde telkinde bulunduğunu söyledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 14 yaşında olduğu belirtildi.

Bir polis yetkilisi ise çocuğun ölümünü "gerçek hayattaki bir korku gösterisi" şeklinde tanımladı.

DİSCORD: "TEK PLATFORM BİZ DEĞİLİZ"

AFP'nin haberine göre Discord yönetimi ise olayın yalnızca kendi platformunda gerçekleşmediğini savundu.

Vishnevskiy, olayın "birden fazla platform üzerinden yürütülen koordineli ve sadistçe bir zarar verme kampanyası" olduğunu ifade etti. Şirket ayrıca olayla bağlantılı olduğu belirtilen davetle girilebilen grubu platformdan kaldırdığını açıkladı.

Discord, Brezilya'daki kullanıcıların canlı yayın ve görüntülü görüşme dışında sesli görüşme ve doğrudan mesajlaşma gibi özellikleri kullanmaya devam edebileceğini bildirdi.

BREZİLYA'DA ÇOCUKLARA YÖNELİK İNTERNET DÜZENLEMELERİ SIKILAŞIYOR

Brezilya, son dönemde çocukların internet ortamında korunmasına yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Ülkede platformların 16 yaşından küçük kullanıcıların hesaplarını ebeveynlerinin hesaplarıyla ilişkilendirmesi ve kullanıcıların yaşlarını doğrulaması yönünde kurallar uygulanıyor.

Discord'un dünya genelinde 90 milyondan fazla günlük aktif kullanıcıya sahip olduğu belirtiliyor.

Platformun Brezilya'daki canlı yayın ve görüntülü görüşme özelliklerine getirilen kısıtlamanın ne zaman kaldırılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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