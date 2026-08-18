Antalya'da 6 araç birbirine girdi: 17 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5'i yabancı uyruklu 17 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Y.Y. idaresindeki minibüs, D-400 kara yolu Tekandız Ara Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen O.N.Y. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ışıklarda bekleyen 4 araç da zincirleme olarak çarpıştı.

17 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında 5 yabancı uyruklunun da bulunduğu 17 kişi yaralandı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Manavgat Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIManavgat

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