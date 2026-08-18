İBB yurt başvuru süreciyle ilgili bilgilendirme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), üniversite eğitimi için kente gelen gençlerin hizmetine sunduğu yükseköğretim yurtlarına başvurular açıldı. 2026-2027 akademik yılı yurt başvuruları belirlenen süre içerisinde "yurt.ibb.istanbul" web sitesi üzerinden alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, üniversite eğitimi için kente gelen gençlerin hizmetine sunduğu yükseköğretim yurtlarına başvurular açıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 11'i Avrupa Yakası’nda, 5'i Anadolu Yakası’nda hizmet veren yurtların 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak.

2026-2027 akademik yılı için bugün itibarıyla "yurt.ibb.istanbul" web sitesi üzerinden başlayan başvuru süreci 25 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.

İBB 2026 yurt başvuruları başladı! Yurt.ibb.istanbul yurt başvuru ekranı açıldı

İBB YURTLARI AYLIK KAÇ TL?

Yurtlar için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin kent sınırları dışında ikamet ediyor olması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, yurt başvurusu yaptığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına 4 Eylül'de "yurt.ibb.istanbul" adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler 14 Eylül'den itibaren İBB yurtlarında kalmaya başlayabilecek.

İBB yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira olacak.

İBB 2026 yurt başvuruları başladı! Yurt.ibb.istanbul yurt başvuru ekranı açıldı

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olması. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması. Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması. Adli sicil/arşiv kaydının bulunmaması. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması. Kamu personeli olmaması. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

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