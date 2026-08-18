Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

İBB 2026 yurt başvuruları başladı! Yurt.ibb.istanbul yurt başvuru ekranı açıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İBB 2026 yurt başvuruları başladı! Yurt.ibb.istanbul yurt başvuru ekranı açıldı

İBB yurt başvuru süreciyle ilgili bilgilendirme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), üniversite eğitimi için kente gelen gençlerin hizmetine sunduğu yükseköğretim yurtlarına başvurular açıldı. 2026-2027 akademik yılı yurt başvuruları belirlenen süre içerisinde "yurt.ibb.istanbul" web sitesi üzerinden alınacak.

Kaydet
a- | +A

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, üniversite eğitimi için kente gelen gençlerin hizmetine sunduğu yükseköğretim yurtlarına başvurular açıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 11'i Avrupa Yakası’nda, 5'i Anadolu Yakası’nda hizmet veren yurtların 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak.

2026-2027 akademik yılı için bugün itibarıyla "yurt.ibb.istanbul" web sitesi üzerinden başlayan başvuru süreci 25 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.

İBB 2026 yurt başvuruları başladı! Yurt.ibb.istanbul yurt başvuru ekranı açıldı
Başlık ResmiİBB 2026 yurt başvuruları başladı! Yurt.ibb.istanbul yurt başvuru ekranı açıldı

İBB YURTLARI AYLIK KAÇ TL?

Yurtlar için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin kent sınırları dışında ikamet ediyor olması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, yurt başvurusu yaptığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına 4 Eylül'de "yurt.ibb.istanbul" adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler 14 Eylül'den itibaren İBB yurtlarında kalmaya başlayabilecek.

İBB yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira olacak.

İBB 2026 yurt başvuruları başladı! Yurt.ibb.istanbul yurt başvuru ekranı açıldı
Başlık ResmiİBB 2026 yurt başvuruları başladı! Yurt.ibb.istanbul yurt başvuru ekranı açıldı

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  1. T.C. vatandaşı olması.
  2. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
  3. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması.
  4. Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.
  5. Adli sicil/arşiv kaydının bulunmaması.
  6. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
  7. Kamu personeli olmaması.
  8. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
  9. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.
İLGİLİ HABERLER
KYK yurt başvuruları ne zaman? 2026-2027 GSB KYK yurt başvuru takvimi
HABERLER
KYK yurt başvuruları ne zaman? 2026-2027 GSB KYK yurt başvuru takvimi
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümünde yeni gelişme
"SUYUN İYİCE ISINDI"
Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
Enginyurt'un oğluna kara para soruşturması
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
KKTC'deki tüp bebek merkezlerinde ‘yanlış donör’ skandalı
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
Italiano kritik maçın ilk 11'ini belirledi
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
20 ay vade, peşinat yok
"YALAN SÖYLÜYOR"
Olayların ortasındaki baba ilk kez konuştu!
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
Mahalleli uykuyu unuttu! 6 aydır korku saçıyor
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
"Kocaman, Fenerbahçe’ye transferimi istedi"
NEFES ALDIRMAYACAK
NEFES ALDIRMAYACAK
Afrika ve Basra'dan geliyor! İstanbul için tarih verildi
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
Enflasyonu kaç puan düşürdüğü belli oldu
İŞTE SON ADRESİ
İŞTE SON ADRESİ
"Üç büyükler"in formasını giydi, yeni imza geldi
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
"Adım adım sessizce kuşatıyor"
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
Böcek’in ek ifadesinde çarpıcı ‘İmamoğlu’ iddiası
TEK TERCİHLE KAZANDI!
TEK TERCİHLE KAZANDI!
Türkiye birincisinin üniversite hayali gerçek oldu
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Yeni yıldız geliyor, eskisi kulübeye geçiyor
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
Bunu yapan 1,5 milyon TL az ödüyor
ABD KURALLARI ESNETTİ!
ABD KURALLARI ESNETTİ!
Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
Fiyat 2 katına çıktı, depolar 5 yılın dibine indi
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yangın ahıra sıçradı: 53 büyükbaş hayvan telef oldu
Yangın ahıra sıçradı: 53 büyükbaş hayvan telef oldu
Kaydet
4 katlı binanın duvarında büyüdü! Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Kaydet
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.