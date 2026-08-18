Çanakkale-Lapseki kara yolunda gece saatlerinde bariyerlere çarpan kamyon hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan 2 kişi olay yerinde can verdi. Kamyonun kaldırılmasının ardından kapanan 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.

Çanakkale'den Lapseki istikametine seyir halinde olan kamyon, gece saat 03.30 sıralarında Umurbey kavşağını geçtikten sonra Lapseki kara yolu üzerinde 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu ayrımındaki bariyerlere süratle çarptı.

Bariyerlere adeta ok gibi saplanan kamyonun ön tarafı tamamen paramparça oldu. Ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çanakkale'de kamyon bariyerlere ok gibi saplandı! 2 kişi can verdi

KAZA YERİNDE CAN VERDİLER

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arif Silleli (45) ile Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar Muhammed'in (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çanakkale'de kamyon bariyerlere ok gibi saplandı! 2 kişi can verdi

Kazanın ardından Umurbey kavşağı girişinde bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı otoyolu, kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çanakkale Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇanakkale

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