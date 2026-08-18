2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite öğrencilerinin gündeminde KYK yurt başvuruları yer almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler, 2026-2027 GSB KYK yurt başvuru takvimi ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvuru sürecine ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Üniversite kayıt sürecinin yaklaşmasıyla şehir dışında eğitim görecek öğrenciler için barınma hazırlıkları da hız kazandı. İlk kez üniversiteye kayıt yaptıracak adayların yanı sıra ara sınıf öğrencileri de KYK yurt başvuru tarihlerini beklerken, başvuru ekranının ne zaman erişime açılacağı ve işlemlerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. GSB ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin duyuruları bu nedenle yakından takip ediliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün güncel duyurularında da yeni dönem için genel yurt başvurularının başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren bir takvim henüz yer almıyor. Üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak olması nedeniyle öğrencilerin önümüzdeki süreçte GSB'den gelecek açıklamalara odaklanması gerekiyor. Geçen yıl yurt başvuruları 2-6 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2026-2027 GSB KYK yurt başvuru takvimi

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığının e-Devlet üzerinden sunduğu Yurt Başvurusu hizmeti aracılığıyla gerçekleştiriliyor. e-Devlet'teki resmi GSB hizmetleri arasında Yurt Başvurusu, Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama ve Yurt Kayıt İşlemleri bulunuyor. Öğrenciler başvuru dönemi açıldığında kimlik doğrulaması yaparak sisteme giriş yapabilecek. Başvuru yapacak öğrencilerin özellikle e-Devlet'teki öğrenim bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor.

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