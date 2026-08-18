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Bir il bu olayı konuşuyor! Sitede erkeklere şort giymek yasaklandı

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Bir il bu olayı konuşuyor! Sitede erkeklere şort giymek yasaklandı

Batman'daki bir site yönetiminin gelen şikayetler üzerine site içerisindeki ortak kullanım alanlarında erkeklerin şortla dolaşmasını yasakladığı öne sürüldü. Karar tepkiyle karşılanırken, sosyal medyada da gündem oldu.

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Batman'da bulunan bir sitede yönetimin site içi ortak alanlarda erkeklerin şort giymesini yasakladığı öne sürüldü. WhatsApp grubu üzerinden sakinlere duyurulduğu belirtilen karar, toplu hayat alanlarında kural belirleme ve kişisel özgürlükler kapsamında tartışmalara sebep oldu.

Bir il bu olayı konuşuyor! Sitede erkeklere şort giymek yasaklandı
Başlık ResmiBir il bu olayı konuşuyor! Sitede erkeklere şort giymek yasaklandı

YÖNETİMDEN İLGİNÇ YASAK

Site yönetimi tarafından sakinlerin yer aldığı WhatsApp grubuna gönderilen duyuruda, kararın vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine alındığı vurgulandı. Yönetimin paylaştığı maddeler arasında site yerleşkesi içerisindeki ortak kullanım alanlarında erkeklerin şortla dolaşmasına izin verilmeyeceği net bir dille ifade edildi.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Yasağın duyurulmasının ardından site sakinleri arasında farklı görüşler de öne çıktı. Bazı sakinler toplu hayat alanlarında ortak kuralların konulabileceğini savunarak yönetime destek verirken, bir kısım sakin ise kişisel kıyafet tercihlerine müdahale edildiğini belirterek karara tepki gösterdi. Sosyal medyada da birçok kullanıcı alınan kararın kişisel hayata müdahale olduğunu belirterek tepkisini ortaya koydu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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