Garanti BBVA tarafından düzenlenen "12 Ağustos Gençlik Günü iPhone 17 Çekiliş Kampanyası"nın sonuçları açıklandı. Gerçekleşen çekiliş sonucunda iPhone 17 kazanan 50 isim belirlendi.

Garanti BBVA "12 Ağustos Gençlik Günü - 50 iPhone 17 Çekiliş Kampanyası"nın kazanan isimleri belli oldu. Çekilişle birlikte iPhone 17 almaya hak kazanan 50 asil ve 50 yedek talihli belli oldu.

Kampanya kapsamında gerçekleştirilen çekilişe 396 bin 13 kişi katıldı. Çekiliş sonucunda iPhone 17 kazanmaya hak kazanan asil talihlilerin yanı sıra, yedek talihliler de belirlendi.

İkramiye kazanan asil talihlilerin, gerekli işlemleri 2 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Yedek talihliler için ise son tarih 17 Eylül 2026 olarak duyuruldu.

Garanti Bankası Gençlik Günü çekiliş sonuçları açıklandı! iPhone 17 kazananlar listesi

Haberle İlgili Daha Fazlası