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Ünlü komedyen Doğu Demirkol kutsal topraklarda! Kabe’den fotoğraflarını paylaştı

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Ünlü komedyen Doğu Demirkol kutsal topraklarda! Kabe’den fotoğraflarını paylaştı

Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, bu kez sahne performanslarıyla değil, gerçekleştirdiği Umre ziyaretiyle gündeme geldi. Kutsal toprakları ziyaret eden Demirkol, Mekke ve Medine'de çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Kendine özgü mizah anlayışı ve gündelik hayattan beslenen esprileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Doğu Demirkol, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman adından söz ettiriyor. Demirkol, bu kez kutsal topraklara gerçekleştirdiği ziyaretle takipçilerinin karşısına çıktı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol kutsal topraklarda! Kabe’den fotoğraflarını paylaştı
Başlık ResmiÜnlü komedyen Doğu Demirkol kutsal topraklarda! Kabe’den fotoğraflarını paylaştı

KUTSAL TOPRAKLARDAN KARELERİ PAYLAŞTI

Umre ziyareti için Mekke ve Medine'ye giden Doğu Demirkol, ziyaret sırasında çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Kutsal mekanlardan yaptığı paylaşımlar, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Demirkol'un özellikle Kabe'den paylaştığı fotoğraf sosyal medyada yoğun ilgi görürken, takipçileri ünlü komedyenin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum bıraktı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol kutsal topraklarda! Kabe’den fotoğraflarını paylaştı
Başlık ResmiÜnlü komedyen Doğu Demirkol kutsal topraklarda! Kabe’den fotoğraflarını paylaştı

Mekke ve Medine'den art arda paylaşımlarda bulunan Demirkol'un kutsal topraklardaki ziyaretine ilişkin kareleri, takipçileri tarafından beğenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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