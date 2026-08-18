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Dünya

Silikon Vadisi yerine Türkiye'yi seçtiler! Katarlı devden teknoloji açılımı

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Silikon Vadisi yerine Türkiye'yi seçtiler! Katarlı devden teknoloji açılımı
Fotoğraf Başlığı Silikon Vadisi yerine Türkiyeyi seçtiler! Katarlı devden teknoloji açılımı

Katar’ın ilk bağımsız risk sermayesi şirketi Rasmal Ventures, pazar doygunluğu ve yüksek değerlemeler nedeniyle ABD’deki Silikon Vadisi yerine rotayı Doğu Asya ve Türkiye’ye kırdı. Şirket ortağı Soumaya Ben Beya Dridje, dünyadaki en yetenekli teknoloji girişimlerinin ve olağanüstü beyin gücünün Türkiye’den çıktığını belirterek Türk teknoloji ekosistemine övgüler yağdırdı.

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Katar Yatırım Otoritesi, kurumsal yatırımcılar ve aile ofislerinin desteğiyle kurulan 100 milyon dolarlık Katar merkezli dev fon Rasmal Ventures, yatırım stratejisinde tarihi bir eksen kaymasına gitti. Şirket ortağı Soumaya Ben Beya Dridje, AGBI’ye yaptığı açıklamalarda Batı’daki pazar doygunluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Arama çalışmalarımıza başladığımızda en iyi teknolojinin Doğu Asya’dan geldiğini ve gerçekten olağanüstü yeteneklerin de Türkiye’den çıktığını hemen fark ettik. Bugün başka yerlerde aynı kalitede teknolojiyi daha uygun değerlemelerle elde edebilir, şirketlere değer katabilir ve onların küresel düzeyde çıkış yapmalarını sağlayabiliriz. Hesaplar son derece açık."

Silikon Vadisi Yerine Türkiyeyi Seçtiler! Katarlı devden teknoloji açılımı
Başlık ResmiSilikon Vadisi Yerine Türkiyeyi Seçtiler! Katarlı devden teknoloji açılımı

TÜRK LİDERLİĞİNDEKİ "ROAMLESS" PORTFÖYÜN GÖZDESİ OLDU

Katar fonunun şu ana kadar gerçekleştirdiği yedi kritik yatırımdan biri, Türk girişimcilerin liderlik ettiği ve sanal SIM kart (eSIM) teknolojisi geliştiren Roamless oldu. 200’den fazla ülkede 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Türk teknoloji girişiminin başarısına vurgu yapan Dridje, Türk şirketlerinin döviz dalgalanmalarına karşı küresel pazarda sert para birimi üzerinden gelir elde ederek doğal bir denge mekanizması kurduğunu bildirdi.

Türkiye’nin Körfez bölgesine olan coğrafi ve kültürel yakınlığının stratejik bir avantaj olduğunu belirten Dridje, Türk yeteneklerin bölge için uzun vadeli bir teknoloji ortağı haline geldiğine vurgu yaptı.

Bölgedeki jeopolitik gerilimler ve Orta Doğu’da erken aşama girişim yatırımlarının zorlu bir dönemden geçmesine rağmen, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ve Türkiye merkezli teknoloji ekosisteminin geleceğinden son derece ümitli olduğunu belirten Dridje, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelecek konusunda hiç bu kadar iyimser olmamıştım. Şirketlerimize sadece sermaye sağlamıyoruz; onların ABD veya Hong Kong gibi küresel pazarlarda birleşme, satın alma ve halka arz süreçlerine rehberlik ediyoruz."

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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