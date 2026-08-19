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Ekonomi

Tarihi geçmiş ürünler sattığı ortaya çıktı! Zincir market kapatıldı

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Tarihi geçmiş ürünler sattığı ortaya çıktı! Zincir market kapatıldı

Halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik işletmelerde denetim aralıksız sürüyor. Son olarak tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir zincir market şubesi kapatıldı. Zincir market şubesinin kaç gün süreyle kapalı olacağı belli oldu.

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Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler kapsamında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen bir zincir market kapatıldı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirdiği rutin denetimlerde halk sağlığını tehdit eden ürünlere geçit vermiyor.

Tarihi geçmiş ürünler sattığı ortaya çıktı! Zincir market kapatıldı
Başlık ResmiTarihi geçmiş ürünler sattığı ortaya çıktı! Zincir market kapatıldı

3 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Ekiplerin son denetiminde bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından mevzuata aykırı ürünlerin satışa sunulduğu belirlenen market hakkında gerekli yasal işlemler uygulanırken, işletme 3 gün süreyle faaliyetten men edildi.

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"DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsaade etmiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemleri uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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