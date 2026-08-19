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Dünya

Deprem felaketi yaşamışlardı! ABD'den bir istekleri var

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Deprem felaketi yaşamışlardı! ABD'den bir istekleri var

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde deprem nedeniyle ülkesine uygulanan ek gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını talep etti.

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Marco Rubio
Başlık ResmiMarco Rubio

Rubio ile "oldukça verimli" bir görüşme yaptığını belirten De la Espriella şu ifadeleri kullandı:

"RUBIO'YA TEŞEKKÜR ETTİM"

"Kendisine, Kolombiya ürünlerini etkileyen gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınması yönündeki talebimi yineledim. Bunu başarmak için tamamlanması gereken bir prosedür var ve ABD hükümeti bu hedefe ilerleme konusunda tam bir irade sergiliyor. Ticaret Bakanı Mauricio Gomez'e konuyu bizzat yönetmesi için bugün doğrudan Washington'a seyahat etmesi talimatını verdim. Bakan Rubio'ya, trajedi karşısında ABD'nin Kolombiya'ya sunduğu ekonomik destek, insani yardım ve kurtarma ekipleri başta olmak üzere tüm destekleri için teşekkür ettim."

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Kolombiya ile ABD arasındaki "tarihi ve hayati ittifakı" güçlendirme kararlılığını ilettiğini belirten De la Espriella, "Bugün, Kolombiya ve Amerika Birleşik Devletleri her zamankinden daha fazla birlik olmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı De la Espriella, ABD Başkanı Donald Trump ile de 16 Ağustos'ta telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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