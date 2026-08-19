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Dünya

Irak özel statü talep etti! Hürmüz'den petrol ihracı için Tahran'a çağrı

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Irak özel statü talep etti! Hürmüz'den petrol ihracı için Tahran'a çağrı

Hürmüz Boğazı'nda İran-ABD Savaşı'nın gölgesinde kesintiye uğrayan ticaret akışı bölgedeki birçok ülkeyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Irak yönetimi, Bağdat'a ziyaret gerçekleştiren İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan Hürmüz'den petrol ihraç etmek için özel statü talep etti.

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Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan petrolünü Hürmüz Boğazı üzerinden ihraç etme konusunda "özel bir statü" tanınmasını talep etti.

Irak Meclis Başkanlığının basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Halbusi, ülkesini ziyaret eden Kalibaf ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, resmi temaslar için gittiği Irak'ta ilk olarak Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'ndaki anıtını ziyaret etti.
Başlık Resmiİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, resmi temaslar için gittiği Irak'ta ilk olarak Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'ndaki anıtını ziyaret etti.

Taraflar, "dostluk komisyonlarının etkinleştirilmesi, iki parlamento arasındaki işbirliği ve ortak koordinasyonun geliştirilmesi" konularını ele aldı.

Irak’ın "bölgede yaşanan koşullar ve gelişmelerden en fazla etkilenen ülkelerden biri" olduğunu ifade eden Halbusi, "Irak ile İran arasındaki ilişkilerin niteliğinin dikkate alınmasını ve Irak’ın ekonomik çıkarlarını koruyacak şekilde Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı konusunda özel bir statüye sahip olmasını" talep etti.

KALİBAF BAĞDAT'TA

İran Meclis Başkanı Kalibaf ise düzenlenen basın toplantısında, Tahran’ın "başta ticari ve ekonomik alanlar olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirmeye" önem verdiğini vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, resmi temaslar için gittiği Irak'ta ilk olarak Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'ndaki anıtını ziyaret etti.
Başlık Resmiİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, resmi temaslar için gittiği Irak'ta ilk olarak Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'ndaki anıtını ziyaret etti.
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Irak'ın bölgede önemli bir ülke olduğunu dile getiren Kalibaf, ziyaretlerinin "yabancı müdahaleler olmaksızın bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini ele almak" amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kalibaf, "Bölgedeki İslam ülkelerinin işbirliği alanlarını genişletmeye, derin ve sürdürülebilir ilişkiler kurmaya ihtiyacı var." dedi.

İran'ın "bu konuda çaba gösterdiğini" ifade eden Kalibaf, ziyareti boyunca Irak hükümetinin üst düzey yetkilileriyle görüşeceğini kaydetti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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