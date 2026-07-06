Tarihi zirve için hazırlıklar tamam! Trump'ın oteli belli oldu: Zırhlı cam ve duvar detayı...
ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da konaklayacağı otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tamamen kapatılan otelde yalnızca Trump ve ekibinin konaklayacağı belirtildi. Kalacağı odanın camlarının kurşun geçirmez olduğu, duvarların da bombalı saldırılara dayanıklı şekilde inşa edildiği kaydedildi.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı JW Marriott Otel ve çevresi yoğun güvenlik tedbirleriyle çevrildi.
- Bölgeye giriş ve çıkışlar sıkı kontrol altına alınırken polis ve özel harekât ekipleri görevlendirildi.
- Trump'ın Türkiye'de kullanacağı helikopterin parçalar hâlinde ülkeye getirildiği belirtildi.
- Trump'ın kalacağı başkanlık süitinin camları kurşun geçirmez, duvarları ise bombalı muhtemel saldırılara karşı güçlendirilmiş durumda.
- Otel, ABD Gizli Servisi tarafından da koruma altına alınacak.
- Zirve öncesi NATO personelinin de otele giriş yaptığı görüldü.
Yarın başlayacak NATO Zirvesi öncesi Ankara’da hazırlıklar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklayacağı JW Marriott Otel ve çevresi yoğun güvenlik tedbirleriyle çevrildi. Bölgeye giriş ve çıkışlar sıkı kontrol altına alınırken polis ve özel harekât ekipleri de bölgede görevlendirildi.
Otel çevresinde bariyerler kurulurken, araç ve yaya geçişleri polis kontrolünde gerçekleştiriliyor. Güvenlik önlemlerine özel harekât ekipleri de destek verirken, uygulamaların zirve boyunca kesintisiz devam edeceği belirtildi.
HELİKOPTERİ PARÇALAR HALİNDE GETİRİLDİ
Trump’ın Türkiye’de kullanacağı helikopterin parçalar hâlinde ülkeye getirildiği, kendisinden önce iki koruma aracının Ankara’ya ulaştığı öğrenildi. ABD Başkanı’nın yarın saat 14.00’te Ankara’ya gelmesinin beklendiği ifade edildi.
CAMLARI KURŞUN GEÇİRMEZ
Öte yandan Trump’ın kalacağı 190 metrekarelik başkanlık süitinin camlarının kurşun geçirmez, duvarlarının ise bombalı muhtemel saldırılara karşı güçlendirilmiş olduğu kaydedildi. Otelin ayrıca ABD Gizli Servisi tarafından da koruma altına alınacağı bildirildi.
Zirve öncesi NATO personelinin de otele giriş yaptığı, güvenlik kontrol noktasındaki x-ray cihazlarından geçirilerek alana alındığı görüldü.
Ankara’da NATO Zirvesi öncesi güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılırken, ABD Başkanı Trump’ın konaklayacağı otel tamamen özel koruma altına alındı.