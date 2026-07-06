Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ı peşinde koşturan Fransız sol açık Armand Laurinte için devreye girdiği öne sürüldü. Sassuolu’ya 20 milyonluk teklif yapıldı.

Golcü arayışlarında İngiltere pazarını altüst eden Fenerbahçe, forvette rotasını Fransa’dan İtalya’ya çevirdi.

EN İYİ TEKLİF

Marsilya ile Greenwood pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertliler Fransızlıların bonservis inadını kıramayınca, Sassuolo’nun Fransız’ı için Çizme’ye çıkarma yaptı. Fenerbahçe’nin adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan 27 yaşındaki sol açık Armand Lauriente için İtalyan ekibine 20 milyon avroluk teklif yaptığı öne sürüldü. Foot Mercato’nun haberine göre Fenerbahçe net bir teklifle ciddiyetini ortaya koydu.

Laurinte kapışması! İtalyan basınından forvet transferinde derbi iddiası

KARTAL’DAN ONAYLI

İtalya kariyerine 2022 yazında 10.10 milyon avroya transfer olduğu Sassuolo ile başlayan Lauriente, sezonu 39 maçta 7 gol, 9 asistle kapattı. Hızı, dripling yeteneği ve uzaktan attığı şutlarla tanınan Fransız, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. İsmail Kartal’ın aradığı forvet özelliklerinin tamamına sahip olan Lauriente, uygun fiyatıyla da Fenerbahçe için cazip bir seçenek. Sarı lacivertlilerin, daha iyi bir alternatif çıkmaması halinde bu transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Laurinte kapışması! İtalyan basınından forvet transferinde derbi iddiası

TOPLAMA KAMP

Fenerbahçe, Avusturya’da 36 kişilik kadrosuyla kamp yapacak. Tedavisi süren Muriç’in yanı sıra İstanbul’da çalışacak Amara Diouf, Aziz Fall ve yeni transfer Ake kampa katılmayacak.

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