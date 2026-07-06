A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Japonya'nın Kansai kentinde mücadele edecek. Ankara etabını dört galibiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki ilk maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta merak edilirken Polonya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgileri de netleşti.

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'i mağlup ederek organizasyondaki başarılı performansını sürdürdü. Son maçta Çin'i 3-2 mağlup eden milli takım, Ankara etabını namağlup tamamlayarak Japonya etabına moralli gitmeye hak kazandı. Üç haftalık grup etabının ardından puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan ülkeler finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2026 VNL Finalleri ise 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Macao kentinde düzenlenecek. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Polonya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgileri...

Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgileri

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Japonya'nın Kansai kentinde mücadele edecek. Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki ilk sınavını Polonya karşısında verecek.

Polonya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 06.00'da başlayacak.

Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgileri

POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Polonya ile Türkiye arasında oynanacak 2026 Voleybol Milletler Ligi karşılaşması TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport kanalından da canlı olarak ekranlara gelecek.

Ay-yıldızlı ekip Polonya maçının ardından ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelerek grup aşamasını tamamlayacak.

Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgileri

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2026

3.⁠ ⁠Hafta (Kansai, Japonya)

8 Temmuz 2026 | 06.00: Polonya - Türkiye

10 Temmuz 2026 | 07.00: ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 | 13.20: Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 | 09.30: Tayland - Türkiye

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