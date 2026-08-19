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İmamoğlu davasında kritik soru: Kameralar neden bantlandı?

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İmamoğlu davasında kritik soru: Kameralar neden bantlandı?

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin ardından görülen davada sanıkların savunmaları sürüyor. İBB çalışanı Özgür Türkmen, İmamoğlu'nun bulunduğu otelde kameraların bantlanmasıyla ilgili suçlamayı reddederken, savcının "Bu kamera bantlama işini sık sık yapar mısınız?" sorusuna da cevap verdi.

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Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan 3.809 sayfalık iddianamenin ardından dava süreci devam ediyor. 11 Kasım 2025'te hazırlanan iddianamede, örgüt lideri olarak gösterilen İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2.352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Son duruşmada İBB'de şoför olarak görev yapan tutuksuz sanık Emre Manav savunma yaptı. Görevinin memur personeli görev yerlerine götürmek ve mesai sonrasında evlerine bırakmak olduğunu belirten Manav, olay günü İmamoğlu'nun bulunduğu otele gittiklerini söyledi.

İmamoğlu'nun kıyafetlerinin götürülmesi için kendisine telefon edildiğini aktaran Manav, otele ulaştıktan sonra kıyafetleri yukarı çıkardığını ifade etti. Manav, İmamoğlu'nun kısa süreli bir yemek yediğini ve lavaboyu kullandığını gördüğünü, ardından yeniden aracının yanına döndüğünü belirtti.

Manav, olayla ilgili bilgisinin bunlarla sınırlı olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu.

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"SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME LÜKSÜM YOK"

Duruşmada İBB'de memur olarak görev yapan tutuksuz sanık Özgür Türkmen de savunmasını yaptı.

İmamoğlu'nun bulunduğu oteldeki kamera görüntülerinin bantlanmasına ilişkin suçlamayı kabul etmeyen Türkmen, KPSS ile memur olduğunu ve geçimini memur maaşıyla sağladığını söyledi.

Otele İmamoğlu'nun kıyafetlerini değiştirmesi amacıyla gittiklerini belirten Türkmen, kendisine yöneltilen 'suç delillerini gizleme veya değiştirme' suçlamasına karşı çıktı.

Türkmen, oteldeki giriş ve çıkış görüntülerinin bulunması halinde İmamoğlu’nun otele yalnız girdiğinin, yalnız çıktığının ve yaklaşık 15 dakika kaldığının görülebileceğini savundu.

SAVCIDAN KAMERA BANTLAMA SORUSU

Duruşmanın dikkat çeken anlarından biri ise savcının Türkmen'e kamera bantlama uygulamasını sormasıyla yaşandı. Savcının, "Bu kamera bantlama işini sık sık yapar mısınız?" sorusuna Türkmen, "Yok, bir kere yaptım. Onda da kasti değil, kasıtsız" cevabını verdi.

Savcının ardından "Bu bantlama eylemini size birileri talimat mı verdi?" diye sorması üzerine Türkmen, herhangi bir talimat almadığını söyledi.

Türkmen, 2022 yılının Aralık ayında göreve başladığını ve göreve geldiğinde bu uygulamanın ekip içerisinde zaten yapıldığını öne sürdü.

"BU ARTIK STANDART HALE GELMİŞTİ"

Kamera bantlama uygulamasının daha önce İmamoğlu'na ait görüntülerin medyaya servis edilmesi nedeniyle ekip içerisinde başlatıldığını savunan Türkmen, İmamoğlu'nun kıyafet değiştirmesi için gittiği yerlerde kameraların bantlanmasının zamanla rutin bir uygulamaya dönüştüğünü iddia etti.

Duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilirken, mahkemenin ilerleyen aşamalarda dosyadaki deliller ve diğer sanıkların beyanlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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