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Alihan Kuriş'in 'miras oyunu' yargı duvarına çarptı! Denizolgun'ndan kalan Arden Gıda'yı böyle ele geçirmek istedi

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Alihan Kuriş'in 'miras oyunu' yargı duvarına çarptı! Denizolgun'ndan kalan Arden Gıda'yı böyle ele geçirmek istedi

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan örgüt lideri Alihan Kuriş’in, 2016'da vefat eden dayısı Arif Ahmet Denizolgun’dan miras olarak kalan Arden Gıda şirketini veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Hukuksuz kararın istinaftan döndüğü ve Kuriş'in karar sonrası Arden Gıda'daki hisselerini devrederek şirketten ayrıldığı anlaşıldı. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin 10 yıl sonra feth-i kabir kararı verilmişti.

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'Alihan Kuriş Suç Örgütü' lideri Alihan Kuriş’in, 2016 yılında vefat eden dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’dan miras olarak kalan Arden Gıda şirketini veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Arif Ahmet Denizolgun’un iki yasal varisinden biri olan Mehmet Beyazıt Denizolgun’u Arden Gıda şirketinden tasfiye etmeye çalışan Kuriş’in miras oyunu yargıda bozuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Alihan Kuriş’in, Süleymanlılar cemaati önceki lideri olan ve 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybeden dayısı Arif Ahmet Denizolgun’un yüzde 90 oranında hissedar olduğu Arden Gıda şirketini, miras ve veraset hukukuna aykırı olarak ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Süleymanlılar cemaatine 2000-2016 yılları arasında liderlik yapan Arif Ahmet Denizolgun 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Denizolgun bekar olduğundan tüm malvarlığı 2 yasal varisi olarak erkek kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ve kız kardeşi Ayşe Gülderen Kuriş’e kaldı.

Alihan Kuriş
Başlık ResmiAlihan Kuriş

ALİHAN KURİŞ’İN SAHTE BELGEYLE ARDEN GIDA’YI ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ

Arif Ahmet Denizolgun’un sahibi olduğu şirketlerden biri de Arden Gıda şirketiydi. 2004 yılında kurulan 7 milyon 450 bin lira sermayeli Arden Gıda’nın yüzde 90 hissesi Arif Ahmet Denizolgun’a, yüzde 5 hissesi Alihan Kuriş’e ve yüzde 5 hissesi ise Hilmi Tuna Kuriş’e aitti. Arif Ahmet Denizolgun’un vefatı dolayısıyla Arden Gıda şirketindeki yüzde 90 hissesi yasal varisleri olarak Mehmet Beyazıt Denizolgun’a ve Ayşe Gülderen Kuriş’e devredilmesi gerekiyordu.

Ancak Alihan Kuriş ve krdeşi Hilmi Tuna Kuriş, 1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda genel merkezinde yaptıkları genel kurul toplantısında Arden Gıda’nın yüzde 45 hissesinin anneleri Ayşe Gülderen Kuriş’e devredilmesine, Mehmet Beyazıt Denizolgun’a devredilmesi gereken diğer yüzde 45 hissenin ise 500 bin lira karşılığında kendisinden satın alınıp Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş arasında eşit olarak paylaştırılmasına karar verdi.

Arif Ahmet Denizolgun
Başlık ResmiArif Ahmet Denizolgun

ALT MAHKEME DAVAYI REDDETTİ; KARAR İSTİNAFTA BOZULDU

Arden Gıda’dan bu şekilde tasfiye edilen yasal varis Mehmet Beyazıt Denizolgun olayı yargıda taşıdı. Yaklaşık 2 yıl süren yargılama sonunda 2018’de İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, davacı Mehmet Beyazıt Denizolgun’un, şirketin 1 Aralık 2016 tarihli genel kurul toplantısına itiraz etmeden yargıya başvurduğu için davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine Mehmet Beyazıt Denizolgun kararı üst mahkemeye taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13’ncü Hukuk Dairesi dosyayı yeniden inceledi ve 8 Ekim 2020 tarihinde birinci derece mahkemenin verdiği kararı bozdu. 1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda merkezinde Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş’in yaptıkları toplantıyı hükümsüz sayarak Arden Gıda şirketinin yüzde 45 hissesinin yasal varis olarak Mehmet Beyazıt Denizolgun’a devredilmesine hükmetti.

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ALİHAN KURİŞ ARDEN GIDA’DAN AYRILDI

Arden Gıda’nın yüzde 45 hissesinin mahkeme kararıyla Mehmet Beyazıt Denizolgun’a devredilmesi üzerine Alihan Kuriş, 13 Temmuz 2021 tarihinde Arden Gıda’daki yüzde 5 hissesini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e ve Adem Yüksel’e devrederek Arden Gıda’dan resmiyette ayrıldı.

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28 Aralık 2022 tarihinde ise Ayşe Gülderen Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş de Arden Gıda şirketindeki hisselerini Yusuf Bulut’a devrederek Arden Gıda’dan ayrıldı. Bugün yüzde 53 hissesi Yusuf Bulut’a, yüzde 45 hissesi Mehmet Beyazıt Denizolgun’a ve yüzde 2 hissesi ise Adem Yüksel’e ait olarak görünen Arden Gıda şirketine de Alihan Kuriş’e yapılan operasyon sonrasında kayyım atandı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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