Şişli’de iki katlı bir binadan yükselen ağır koku ihbarı üzerine adrese giden ekipler, 52 yaşındaki Ayhan Akkuş’u yatağında ölü buldu. Yaklaşık üç gün önce öldüğü belirlenen Akkuş’un vücudunda herhangi bir darp veya yaralanma izine rastlanmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Şişli’de akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Paşa Mahallesi Civelek Sokak üzerinde yer alan iki katlı bir binadan yayılan yoğun ve rahatsız edici koku üzerine mahalle sakinleri durumu hemen ev sahibine bildirdi.

Olay yerine gelen ev sahibi, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.

Şişli’de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Gerçek daireye girince ortaya çıktı

İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, yatakta hareketsiz yatan kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde Ayhan Akkuş’un (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜNLER ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Akkuş’un cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemede, herhangi bir silahla veya kesici aletle yaralanmaya rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan adamın yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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