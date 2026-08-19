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3. Sayfa

Şişli’de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Gerçek daireye girince ortaya çıktı

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Şişli’de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Gerçek daireye girince ortaya çıktı

Şişli’de iki katlı bir binadan yükselen ağır koku ihbarı üzerine adrese giden ekipler, 52 yaşındaki Ayhan Akkuş’u yatağında ölü buldu. Yaklaşık üç gün önce öldüğü belirlenen Akkuş’un vücudunda herhangi bir darp veya yaralanma izine rastlanmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Şişli’de akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Paşa Mahallesi Civelek Sokak üzerinde yer alan iki katlı bir binadan yayılan yoğun ve rahatsız edici koku üzerine mahalle sakinleri durumu hemen ev sahibine bildirdi.

Olay yerine gelen ev sahibi, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.

Şişli’de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Gerçek daireye girince ortaya çıktı
Başlık ResmiŞişli’de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Gerçek daireye girince ortaya çıktı

İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, yatakta hareketsiz yatan kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde Ayhan Akkuş’un (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

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Akkuş’un cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemede, herhangi bir silahla veya kesici aletle yaralanmaya rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan adamın yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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