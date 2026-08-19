Dışişleri Bakanlığı, bugün Yunanistan tarafından ilan edilen 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'nin Türkiye'nin Ege meselesine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyeceğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, tek taraflı tasarruflardan kaçınılması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'nin, bu ülkenin diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Yunanistan'ın Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi ilan etmesi hakkında açıklama yaptı.

Keçeli, Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'nin Yunanistan'ın diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti.

Ankara'dan Yunanistan'ın Ege hamlesine cevap: Türkiye'nin pozisyonunu etkilemeyecek

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Sözcü Keçeli, "Geçmişte çeşitli vesilelerle vurguladığımız gibi bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir." ifadesini kullandı.

Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında işbirliğini teşvik ettiğini hatırlatan Keçeli, Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çizdiğini vurguladı.

Keçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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