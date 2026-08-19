Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Ankara'dan Yunanistan'ın Ege hamlesine cevap: Türkiye'nin pozisyonunu etkilemeyecek

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Ankara'dan Yunanistan'ın Ege hamlesine cevap: Türkiye'nin pozisyonunu etkilemeyecek

Dışişleri Bakanlığı, bugün Yunanistan tarafından ilan edilen 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'nin Türkiye'nin Ege meselesine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyeceğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, tek taraflı tasarruflardan kaçınılması çağrısı yaptı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'nin, bu ülkenin diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
Başlık ResmiDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Yunanistan'ın Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi ilan etmesi hakkında açıklama yaptı.

Keçeli, Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'nin Yunanistan'ın diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti.

Ankara'dan Yunanistan'ın Ege hamlesine cevap: Türkiye'nin pozisyonunu etkilemeyecek
Başlık ResmiAnkara'dan Yunanistan'ın Ege hamlesine cevap: Türkiye'nin pozisyonunu etkilemeyecek

ANKARA'NIN POZİSYONU NET!

Sözcü Keçeli, "Geçmişte çeşitli vesilelerle vurguladığımız gibi bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir." ifadesini kullandı.

Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında işbirliğini teşvik ettiğini hatırlatan Keçeli, Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çizdiğini vurguladı.

ÖNERİLEN HABERLER
400 yıl yönettik, turist olarak gidiyoruz! 12 adayı Yunanistan
KÜLTÜR - SANAT

400 yıl yönettik, turist olarak gidiyoruz! 12 adayı Yunanistan'a kim verdi?

Keçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir."

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KURİŞ'İN MİRAS OYUNU!
KURİŞ'İN MİRAS OYUNU!
Denizolgun'ndan kalanı böyle ele geçirmek istedi
"YAŞADIĞINA SEVİNİYORUM"
Melih Meriç'i bıçaklayan saldırgan o anları anlattı
"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"
Peş peşe depremler sonrası uzman isimden açıklama
HESAPLAR SANDIKTA DEĞİŞTİ
HESAPLAR SANDIKTA DEĞİŞTİ
CHP: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı
FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI
FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI
İşte Anthony Musaba'nın yeni adresi
TERMOMETRELER YÜKSELECEK!
TERMOMETRELER YÜKSELECEK!
Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı
SAVCI SORDU, SANIK CEVAPLADI
SAVCI SORDU, SANIK CEVAPLADI
İmamoğlu'nun otelindeki kameralar neden bantlandı?
3 ARAP PARTİSİNDEN İTTİFAK!
3 ARAP PARTİSİNDEN İTTİFAK!
İsrail'de seçimler öncesi yeni denklem
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
Kuytulcular suç örgütüne dair ağır iddialar!
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ABD'den gelen hamle piyasaları salladı
MASAYA DÖNECEK Mİ?
MASAYA DÖNECEK Mİ?
Trump, müzakere kapısını aralık bıraktı!
OKULLARDA YENİ DÖNEM
OKULLARDA YENİ DÖNEM
30 bin kişilik dev istihdam! İşte il il kontenjanlar
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
İşte kayyım atanan 'Kuytulcular'ın 5 şirketi
BEN-GVIR'DEN SKANDAL SÖZLER
BEN-GVIR'DEN SKANDAL SÖZLER
Gazze açıklaması Avrupa'yı ayağa kaldırdı
ENERJİDE TARİHİ ADIM!
ENERJİDE TARİHİ ADIM!
Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı
"GÜVENLİĞİNİZ İÇİN UZAK DURUN"
Türkiye'nin en uzun nehri için kritik uyarı!
"İRONİ" SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ!
UltrAslan lideri Şirin'e savcılıktan cevap geldi
DÜNYA BU İSMİ KONUŞUYOR
DÜNYA BU İSMİ KONUŞUYOR
Ankara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
Takip edilmemek için her yolu denemiş
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İmamoğlu davasında kritik soru: Kameralar neden bantlandı?
İmamoğlu davasında kritik soru: Kameralar neden bantlandı?
Kaydet
Vakıf üniversitelerinde şaşırtan sonuç! Popüler bölümlerde bile kontenjanlar boş kaldı
Devlet üniversiteleri doldu, vakıflar boş kaldı
Kaydet
Kim Jong-Un'la fotoğrafını paylaşan Trump'tan yeni hamle: Görüşme için tarih verdi
Trump yeniden Kim Jong-un’la buluşmaya mı hazırlanıyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.