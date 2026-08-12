Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün? Tanıtım videosu yayında!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün? Tanıtım videosu yayında!
Fotoğraf Başlığı Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün

Star TV'nin yeni aile komedisi Tuzlu Kahve için hazırlıklar devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve aile ilişkilerini ekrana taşıyan hikayesiyle dikkat çeken yapımın ilk tanıtım videosu yayınlandı. Dizinin tanıtımının izleyiciyle buluşmasının ardından ''Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün?'' merak konusu oldu.

Kaydet
a- | +A

Tuzlu Kahve dizisi İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet'in ilişkisi, iki aileyi aynı çatı altında buluşturacak. Ancak genç çiftin evlilik kararı, birbirinden oldukça farklı ailelerin hayatlarının kesişmesine neden olacak. Peki, Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün?

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün? Tanıtım videosu yayında!
Başlık ResmiTuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün? Tanıtım videosu yayında!

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tuzlu Kahve dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Star TV tarafından yapılan duyuruda dizinin "çok yakında" izleyici karşısına çıkacağı belirtildi. İlk tanıtım videosunun yayınlanmasıyla birlikte dizinin ekran macerası için geri sayım da başladı.

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün? Tanıtım videosu yayında!
Başlık ResmiTuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün? Tanıtım videosu yayında!

TUZLU KAHVE İLK BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Tuzlu Kahve'nin ilk bölüm tarihi şu an için belli değil. Star TV'nin yeni yapımı için yayınlanan ilk tanıtımda dizinin yakında ekrana geleceği duyuruldu. Televizyon kanallarının genel yayın akışları ve yaz sezonu bitiş takvimleri hesaba katıldığında daha önceki yıllarda olduğu gibi Tuzlu Kahve dizisinin ilk bölümünün Eylül ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün? Tanıtım videosu yayında!
Başlık ResmiTuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün? Tanıtım videosu yayında!

TUZLU KAHVE OYUNCU KADROSU

Nebahat Çehre
Eda EceÖzyola Gülsoy
Cengiz Bozkurt
Nevra Serezli
Settar Tanrıöğen
Binnur Kaya
Şevval Sam
Yasemin Ergene
Sarp Apak
Ceren Moray
Enis Arıkan
Hatice Aslan
Nergis Kumbasar
Melis Fis
Nazlı Senem Ünal
Nazlı Tosunoğlu
İrem Kahyaoğlu
Gökçe Özyol

İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti
HABERLER
Kızılcık Şerbeti'nden kimler ayrılıyor? Yeni sezonda kadroda olmayan oyuncular
Yeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol ve Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi gün?
HABERLER
Yeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol ve Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi gün?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ankara'da sahte para operasyonu! Binlerce dolar ele geçirildi
Ankara'da sahte para operasyonu!
Kaydet
Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turuna geri sayım başladı!
Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turuna geri sayım başladı!
Kaydet
Altında asıl sınav yeni başlıyor! Ünlü stratejist seviye vererek uyardı…
Altında asıl sınav yeni başlıyor! Ünlü stratejist seviye vererek uyardı…
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.