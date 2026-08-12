Star TV'nin yeni aile komedisi Tuzlu Kahve için hazırlıklar devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve aile ilişkilerini ekrana taşıyan hikayesiyle dikkat çeken yapımın ilk tanıtım videosu yayınlandı. Dizinin tanıtımının izleyiciyle buluşmasının ardından ''Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün?'' merak konusu oldu.

Tuzlu Kahve dizisi İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet'in ilişkisi, iki aileyi aynı çatı altında buluşturacak. Ancak genç çiftin evlilik kararı, birbirinden oldukça farklı ailelerin hayatlarının kesişmesine neden olacak. Peki, Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün?

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün? Tanıtım videosu yayında!

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tuzlu Kahve dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Star TV tarafından yapılan duyuruda dizinin "çok yakında" izleyici karşısına çıkacağı belirtildi. İlk tanıtım videosunun yayınlanmasıyla birlikte dizinin ekran macerası için geri sayım da başladı.



Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün? Tanıtım videosu yayında!

TUZLU KAHVE İLK BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Tuzlu Kahve'nin ilk bölüm tarihi şu an için belli değil. Star TV'nin yeni yapımı için yayınlanan ilk tanıtımda dizinin yakında ekrana geleceği duyuruldu. Televizyon kanallarının genel yayın akışları ve yaz sezonu bitiş takvimleri hesaba katıldığında daha önceki yıllarda olduğu gibi Tuzlu Kahve dizisinin ilk bölümünün Eylül ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman, hangi gün? Tanıtım videosu yayında!

TUZLU KAHVE OYUNCU KADROSU

Nebahat Çehre

Eda EceÖzyola Gülsoy

Cengiz Bozkurt

Nevra Serezli

Settar Tanrıöğen

Binnur Kaya

Şevval Sam

Yasemin Ergene

Sarp Apak

Ceren Moray

Enis Arıkan

Hatice Aslan

Nergis Kumbasar

Melis Fis

Nazlı Senem Ünal

Nazlı Tosunoğlu

İrem Kahyaoğlu

Gökçe Özyol

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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