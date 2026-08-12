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3. Sayfa

Ankara'da sahte para operasyonu! Binlerce dolar ele geçirildi

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Ankara'nın Mamak ilçesinde 80 bin 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce parada sahtecilik suçuna yönelik yapılan istihbari çalışmalar yapıldı.

11 Ağustos tarihinde saat 07.00 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığınca Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

80 BİN 50 DOLARLIK SAHTE BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda 800 adet sahte 100 Amerikan Doları ve bir adet sahte 50 Amerikan Doları ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mamak
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