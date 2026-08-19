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Spor

Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a transfer oldu: Çok iyi yerlere gelecek

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Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a transfer oldu: Çok iyi yerlere gelecek

Denizli Pamukkale Beşiktaş Futbol Okulu'nda yetişen Nurcan Kazancıo, Galatasaray Futbol Akademisi'ne transfer oldu. Kendi yaş grubunun kapatılması sebebiyle izin alarak Beşiktaş'tan ayrılan 13 yaşındaki futbolcu, hedefini milli takım olarak belirlediğini söyledi.

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Daha önce Beşiktaş forması giyen 13 yaşındaki Nurcan Kazancıo, siyah-beyazlılarda bu yaş grubunun kapatılması nedeniyle Galatasaray'a transfer oldu ve akademi liglerinde sarı-kırmızı formayı giyerek takımının başarısına katkı vermeye başladı.

Nurcan Kazancıo
Başlık ResmiNurcan Kazancıo

"ÇOK YETENEKLİ BİR FUTBOLCU"

Sol açık oyuncusu Nurcan Kazancıo'nun transferiyla ilgili konuşan Denizli Pamukkale Beşiktaş Futbol Okulu Koordinatörü Ferdi Kösem, genç yetenekleri tespit ederek onları Türk futboluna kazandırma hedefiyle kurulan bir kulüp olduklarına dikkat çekerek, "Futbolcumuz daha önce Beşiktaş'a transfer olmuştu. Ancak orada bu yaş grubu çeşitli sebeplerle kapatıldığı için oradan izin alarak Galatasaray'a gitti. Kalbi, gönlü bizimle. Maçların dışında Denizli'de olduğu için antrenmanlarını bizimle yapıyor. Çok yetenekli bir futbolcu. İleride çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çok çalışıyor, inşallah daha iyi yerlerde onu göreceğiz" dedi.

Genç futbolcunun yetiştiği Denizli'deki futbol okulu
Başlık ResmiGenç futbolcunun yetiştiği Denizli'deki futbol okulu

"HEDEFİM MİLLİ TAKIMA YÜKSELMEK"

Nurcan Kazancıo, Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Futbolu çok seviyorum. Hedefim çok büyük. İnşallah çok çalışarak milli takıma yükselmek, Denizli'yi ve kulübümü gururlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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