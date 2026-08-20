7 gündür söndürülemiyordu! Belçika'daki yangında yeni gelişme

Belçika'nın doğusundaki Hautes Fagnes bölgesinde 14 Ağustos'ta başlayan ve yaklaşık 3 bin hektarlık alanı etkileyen orman yangını 7'nci gününde kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülemezken, doğu kesimindeki aktif noktalarda ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Belçika'nın doğusundaki Hautes Fagnes bölgesinde 7 gündür devam eden orman yangınında kritik aşamaya gelindi. Yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alındığı, ancak tamamen söndürülemediği bildirildi.

Liege Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14 Ağustos'ta başlayan yangınla mücadele kapsamında ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangının kontrol altına alınmasına rağmen bölgenin doğu kesiminde bazı aktif noktaların bulunduğu ve itfaiye ekiplerinin bu alanlara müdahale ettiği belirtildi.

7 gündür söndürülemiyordu! Belçikadaki yangında yeni gelişme

HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangın söndürme çalışmalarına farklı Avrupa ülkelerinden hava araçları da destek veriyor.

Havadan müdahalede 2 Alman ve 2 Norveç helikopterinin yanı sıra hava operasyonlarını koordine eden Belçika Federal Polisine ait 1 helikopter ile 2 İsveç uçağı görev yapıyor. Toplam 7 hava aracının yangınla mücadele çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Hava koşullarının yerel saatle 21.00'e kadar müdahaleye elverişli olması beklenirken, bu saatten sonra Sivil Koruma ekiplerine ait insansız hava araçlarıyla bölgede gözetim yapılacağı kaydedildi.

AVRUPA ÜLKELERİ SEFERBER OLDU

Belçika, yangının hızla yayılmasının ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını devreye soktu. Çeşitli Avrupa ülkeleri, yangınla mücadele için hava araçları ve ekipleriyle Belçika'ya destek verdi.

Ülkenin en büyük ve en eski doğa koruma alanlarından biri olan Hautes Fagnes'te yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından zarar gördü.

7 gündür söndürülemiyordu! Belçikadaki yangında yeni gelişme

BELÇİKA'DA YENİ YANGIN REKORU

Yangının bilançosu Belçika açısından da dikkat çekici bir rekora işaret etti.

Yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, 2011 yılında yaklaşık 1400 hektarlık alanı etkileyen yangını geride bırakarak Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını oldu.

Bölgede yangının tamamen söndürülmesi ve yeniden alevlenme ihtimaline karşı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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