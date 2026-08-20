Trabzonspor-Ferencvaros ilk 11 maç kadrosu! Muhammed Salah ilk 11'de oynayacak mı?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında yeniden mücadele edecek olan bordo-mavililer, Macaristan temsilcisi karşısında mücadele edecek. Trabzonspor-Ferencvaros ilk 11 maç kadrosu açıklanırken gözler ''Muhammed Salah ilk 11'de oynayacak mı?'' sorusunun cevabında.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yaklaşık iki yıllık Avrupa hasretinin ardından taraftarının önünde önemli bir sınava çıkacak. Mücadelede gözlerin çevrileceği isimlerden biri ise takımın yeni transferi Muhammed Salah olacak. Peki, Muhammed Salah ilk 11'de oynayacak mı? İşte Trabzonspor-Ferencvaros ilk 11 maç kadrosu!

MUHAMMED SALAH İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Muhammed Salah, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte Papara Park'ta ilk kez bordo-mavili taraftarların karşısına çıkacak. Salah bu akşamki Trabzonspor-Ferencvaros maçında ilk 11'de yer alıyor.

Trabzonspor-Ferencvaros ilk 11 maç kadrosu! Muhammed Salah ilk 11de oynayacak mı?

TRABZONSPOR-FERENCVAROS İLK 11 MAÇ KADROSU

Trabzonspor ilk 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih, Bouchouari, Salah, Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu.

Ferençvaroş ilk 11: Dibusz, Gomez, Yusuf, Zachariassen, Corbu, Cadu, Raemaekers, O'Dowda, Nagy, Joseph Rommens.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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