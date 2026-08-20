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Trabzonspor-Ferencvaros canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler

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Trabzonspor-Ferencvaros canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler
Fotoğraf Başlığı Trabzonspor-Ferencvaros canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'u sahasında ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler ''Trabzonspor-Ferencvaros canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?'' sorusu da gündeme geldi. Canlı yayın bilgileri netleşirken gözler aynı zamanda Trabzonspor-Ferencvaros muhtemel ilk 11'lere de çevrildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşmasıyla devam ediyor. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı elde eden Trabzonspor, Macaristan temsilcisi karşısında tur için önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Ferencvaros canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?

Trabzonspor-Ferencvaros canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler
Başlık ResmiTrabzonspor-Ferencvaros canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler

TRABZONSPOR-FERENCVAROS CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise yine Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.

Trabzonspor-Ferencvaros canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler
Başlık ResmiTrabzonspor-Ferencvaros canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler

TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.

Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise play-off turundaki diğer maçların ardından oynanacak.

Trabzonspor-Ferencvaros canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler
Başlık ResmiTrabzonspor-Ferencvaros canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler

TRABZONSPOR-FERENCVAROS MUHTEMEL 11

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Melih, Bouchouari, Malinovski, Saviolo, Salah, Onuachu

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Kanichowsky, Yusuf, Zachariassen, Joseph

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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