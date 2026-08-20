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Dünya

Jungkook'un milyonluk hisselerine göz diktiler! Sonu ağır oldu

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Jungkook'un milyonluk hisselerine göz diktiler! Sonu ağır oldu

Güney Kore'de BTS üyesi Jungkook ve bazı iş insanlarının hesaplarındaki varlıkları ele geçirmeye çalıştığı belirtilen siber suç grubuna ilişkin davada karar çıktı. Grubun lideri olduğu belirtilen Çin vatandaşı Chun, yaklaşık 38 milyar wonluk (yaklaşık 1 milyar 308 milyon TL) hırsızlıkla bağlantılı suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Güney Kore'de BTS üyesi Jungkook'un da aralarında bulunduğu kişileri hedef alan siber saldırıyla ilgili davada karar çıktı.

Yonhap'ın haberine göre Seul Merkez Bölge Mahkemesi, soyadının Chun olduğu belirtilen sanık hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme dosyasına göre Chun, yaklaşık 38 milyar won (yaklaşık 1 milyar 308 milyon TL) değerindeki varlıkların çalınmasıyla bağlantılı olarak "dolandırıcılık ve bilgi ağı yasasını ihlal etme" suçlarından yargılandı.

Chun'un ayrıca ülke dışından yönetildiği belirtilen suç ağının bir parçası olarak Ağustos 2023 ile Ocak 2025 arasında kişisel bilgileri topladığı ve elde ettiği bilgiler aracılığıyla kişilerin telefonlarındaki hesaplarda bulunan varlıkları kendi hesaplarına aktardığı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Jungkook'un milyonluk hisselerine göz diktiler! Sonu ağır oldu
Başlık ResmiJungkook'un milyonluk hisselerine göz diktiler! Sonu ağır oldu

20 YIL HAPİS CEZASI

Soruşturma kapsamında siber suç grubunun hedef aldığı kişiler arasında BTS üyesi Jungkook'un yanı sıra büyük bir şirketin üst düzey yöneticisinin de bulunduğu tespit edildi.

Mahkeme dosyasında Chun'un suçlardan dolayı "pişmanlık belirtmediği" ifade edildi. Sanık, mahkeme tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Jungkook'un milyonluk hisselerine göz diktiler! Sonu ağır oldu
Başlık ResmiJungkook'un milyonluk hisselerine göz diktiler! Sonu ağır oldu

MİLYONLARCA LİRALIK HİSSESİNE GÖZ DİKTİLER İDDİASI

Öte yandan ismi açıklanmayan kaynaklar, hacker grubunun Jungkook'un, BTS'in bağlı bulunduğu HYBE'daki yaklaşık 8,4 milyar won (yaklaşık 290 milyon TL) değerindeki hissesini çalmaya çalıştığını öne sürdü.

Söz konusu girişimin HYBE tarafından engellendiği iddia edildi. Jungkook'un hisselerinin çalınıp çalınmadığına ilişkin ise metinde yer alan bilgilere göre herhangi bir kayıp yaşandığı belirtilmedi.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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