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Ekonomi

Eşel Mobil olmasaydı benzin ve motorin kaç lira olacaktı? Bakan Şimşek açıkladı

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Eşel Mobil olmasaydı benzin ve motorin kaç lira olacaktı? Bakan Şimşek açıkladı

Artan petrol fiyatları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansırken, ekonomi yönetiminin attığı adımlarla akaryakıt zamları hafifletildi. Eşel Mobil sistemi ile benzinde 9,70 TL, motorinde ise 16,70 TL'lik zam engellendi. Bakan Şimşek Eşel Mobil olmasaydı benzin ve motorinin şu an kaç para olacağını açıkladı. İşte detaylar...

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ABD-İran gerilimi devam ederken, jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşın cebine yansıyor. Ekonomi yönetimi tarafından benzine ve motorine yönelik alınan önlemlerle baskıyı hafifletmeye yönelik adımlar atılıyor. Uygulanan Eşel Mobil Sistemi ve motorindeki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) ağustos ayı sonuna kadar geçici olarak sıfırlanması kararıyla pompa fiyatlarına yansıyacak doğrudan zammın engellenmesi hedeflenirken, vatandaş üzerindeki baskı da hafifletildi.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN BENZİN VE MOTORİN DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, Eşel Mobil olmasaydı Türkiye'de benzin ve motorinin kaç para olacağını açıkladı.

Eşel Mobil olmasaydı benzin ve motorin kaç lira olacaktı? Bakan Şimşek açıkladı
Başlık ResmiEşel Mobil olmasaydı benzin ve motorin kaç lira olacaktı? Bakan Şimşek açıkladı

BENZİNDE 9,70, MOTORİNDE 16,70 TL'LİK ZAM ENGELLENDİ

Bakan Şimşek'in paylaşımına göre Eşel Mobil devreye alınmasaydı benzinin litresi 9 lira 70 kuruş, motorinin litresi ise 16 lira 70 kuruş daha pahalı olacaktı.

Bakan Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.

Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor.

Mazot Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz."

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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