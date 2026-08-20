Altının yükselişi devam edecek mi? Uzman isim kritik detayı açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı'nın dünkü tahvil kararıyla sert yükselen altın fiyatları, bugün de yükselişini sürdürdü. Gram altın son 4 ayın zirvesini görürken, "Altının yükselişi devam edecek mi?" sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili önemli bir değerlendirme yapan Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, altının yükselişinin devamı için kritik seviyeyi açıkladı. İşte detaylar...

ABD Hazinesi, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli nominal tahvillerde gerçekleştirdiği geri alım operasyonlarının limitini artıracağını açıkladı. Mevcut durumda operasyon başına 2 milyar dolar olan azami tutarın en az 4 milyar dolara çıkarılacağı belirtildi. Açıklamanın ardından ABD'nin 30 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 9 baz puan gerileyerek yüzde 5,19 seviyesine indi.

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ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KAZANDI

Tahvil getirilerindeki sert düşüş, altın fiyatlarını destekledi. Ons altın bugün 4.500 doların üzerini test ederek, 200 günlük ortalamayı yakaladı. Gram altın ise 6.981 TL ile son 4 ayını zirvesini gördü. TSİ 10.20 itibarıyla gram altın 6.917 liradan, ons altın 4.486 dolardan işlem görüyor.

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ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yaşanan sert yükselişin ardından yatırımcıların gözü altının bundan sonraki hareketinde kritik olacak seviyelere çevrildi. Herkes "Altının yükselişi devam edecek mi?" sorusuna cevap ararken, Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Spivak, altındaki güçlü hareketin ardından piyasada bir süre "sindirme" sürecinin yaşanmasının normal olduğunu belirtti.

4.400-4.500 DOLAR SEVİLERİ KRİTİK KRİTİK

Spivak'a göre ons altının 4.400-4.500 dolar bandının üzerinde kalması, yükseliş ivmesinin korunması açısından önem taşıyor. Özellikle 4.500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareket, yeni zirveler açısından piyasada güçlü bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık ons altının yeniden 4.400 dolar seviyesinin altına gerilemesi, son yükselişin bir bölümünün geri verilmesi riskini artırabilir.

YÜKSELİŞİN DEVAMI İÇİN...

Piyasalarda bundan sonraki süreçte 4.400 dolar seviyesi destek, 4.500 dolar ise önemli direnç bölgesi olarak izlenecek. Altının 4.500 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yükseliş trendinin güç kazanması beklenirken, bu seviyenin aşılamaması durumunda kâr satışlarının gündeme gelmesi mümkün.

Analistler, ABD tahvil getirilerinin seyri ile Hazine'nin likidite hamlesinin piyasalara etkisinin de altın fiyatlarının yönü açısından yakından takip edileceğine dikkat çekiyor.