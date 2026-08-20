Petrol krizi dünyayı vurdu! Türkiye akaryakıtta Avrupa'nın en ucuzu oldu

ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler petrol fiyatlarını yükseltirken, Avrupa'da akaryakıt fiyatları savaş öncesi döneme göre yüzde 15-25 arttı. Benzin Hollanda'da 2,20 euroya kadar çıkarken, Türkiye 1,29 euroluk benzin ve 1,47 euroluk motorin fiyatıyla Avrupa'nın en uygun fiyatlı ülkesi konumuna geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan motorindeki ÖTV sıfırlanması ve Eşel Mobil Sistemi kapsamındaki vergi indirimleri bu avantajlı konumun sağlanmasında önemli rol oynadı.

ABD-İran geriliminin etkisiyle küresel piyasalar dalgalanmaya devam ediyor. Bundan en çok baskılanan enerji kaynaklarından biri petrol olurken, Hürmüz Boğazı'ndaki değişkenlik de yurt içi akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin iç piyasaya ve enflasyona etkisini minimize etmek amacıyla motorindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ağustos ayı sonuna kadar geçici olarak sıfırlandı ve vatandaşın cebine adeta bir umut oldu. Peki, akaryakıt fiyatları yurt dışında, özellikle Avrupa'da vatandaşı nasıl etkiliyor?

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SAVAŞTAN AVRUPA'DA NASİBİNİ ALDI

Yaşanan bu büyük enerji krizinden tüm dünya etkilenirken, özellikle Avrupa da artan petrol fiyatlarından nasibini alıyor. Ekonomim'in haberine göre, Avrupa'da benzin ve motorin fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Savaş öncesi dönemde Avrupa'da benzin fiyatları ortalama 1,50-1,85 euro arasında seyrederken, kriz sonrası bu fiyatlar 1,70-2,20 euro bandına çıktı ve yüzde 15-25 aralığında bir artış meydana geldi.

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Krizin en çok etkilediği başlıca Avrupa ülkelerine bakıldığında, Almanya ve Fransa'da benzin 1,97 euroya, Hollanda'da ise 2,20 euroya ulaştı. Hollanda, böylece kıtanın en pahalı benzine sahip ülkesi haline geldi. Buna karşılık Türkiye, litre başına 1,29 euro benzin ve 1,47 euro motorin fiyatıyla Avrupa'da pompa fiyatlarının en düşük olduğu ülke konumunu sürdürmektedir.

TÜRKİYE AVRUPA'DA EN UYGUN MOTORİN FİYATINA SAHİP

Türkiye'de bakanlık tarafından alınan önlemlerle pompa fiyatlarına doğrudan zam yapılması engellenerek, Türkiye'nin Avrupa'da en uygun motorin fiyatını sunan ülke olması sağlandı.

AVRUPA ÜLKELERİ AKARYAKIT FİYAT TABLOSU

Ülke Benzin (€/L) Benzin (TL/L) Motorin (€/L) Motorin (TL/L) Hollanda 2,20 € 122,1 TL 2,32 € 128,8 TL Danimarka 2,18 € 121,0 TL 2,14 € 118,8 TL Yunanistan 2,05 € 113,8 TL 1,99 € 110,4 TL İtalya 1,98 € 109,9 TL 2,08 € 115,4 TL Fransa 1,97 € 109,3 TL 2,17 € 120,4 TL Almanya 1,97 € 109,3 TL 2,15 € 119,3 TL Portekiz 1,95 € 108,2 TL 1,98 € 109,9 TL İsveç 1,94 € 107,7 TL 1,68 € 93,2 TL Belçika 1,93 € 107,2 TL 2,16 € 119,9 TL Finlandiya 1,92 € 106,6 TL 2,33 € 129,3 TL İrlanda 1,91 € 106,0 TL 1,90 € 105,5 TL Estonya 1,89 € 104,9 TL 1,83 € 101,6 TL Lüksemburg 1,88 € 104,3 TL 1,80 € 99,9 TL Letonya 1,87 € 103,8 TL 1,90 € 105,5 TL Slovakya 1,86 € 103,2 TL 1,83 € 101,6 TL Hırvatistan 1,85 € 102,7 TL 1,72 € 95,5 TL Avusturya 1,82 € 101,0 TL 1,97 € 109,3 TL Slovenya 1,82 € 101,0 TL 1,88 € 104,3 TL Bulgaristan 1,81 € 100,5 TL 1,49 € 82,7 TL Çekya 1,80 € 99,9 TL 1,81 € 100,5 TL Litvanya 1,79 € 99,3 TL 2,00 € 111,0 TL Romanya 1,82 € 101,0 TL 1,94 € 107,7 TL Polonya 1,76 € 97,7 TL 1,86 € 103,2 TL Macaristan 1,75 € 97,1 TL 1,95 € 108,2 TL İspanya 1,73 € 96,0 TL 1,83 € 101,6 TL Sırbistan 1,70 € 94,4 TL 1,95 € 108,2 TL Ukrayna 1,58 € 87,7 TL 1,60 € 88,8 TL Bosna-Hersek 1,50 € 83,3 TL 1,71 € 94,9 TL Türkiye 1,29 € 71,5 TL 1,47 € 79,6 TL

TÜRKİYE'NİN ALDIĞI ÖNLEMLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarının enflasyona yansımasını kontrol altına almak için iki tedbir uyguladı. Motorindeki ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlanırken, Eşel Mobil Sistemi ile fiyat artışlarında vergi indirimleri yapıldı. Sistem kapsamında 31 Temmuz'a kadar vergilerde yüzde 50, Ağustos-Eylül döneminde yüzde 25 indirim uygulandı. Bu önlemler sonucunda Türkiye, Avrupa'da en düşük akaryakıt fiyatlarına sahip ülke haline geldi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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