Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kırtasiye denetimlerini sıklaştırdı. 5 günde 81 ilde 3 bin 612 işletme denetlenirken, 479 bin 847 ürün incelendi ve mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrenci ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve piyasa düzenini korumak amacıyla ülke genelindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. 10 Ağustos'ta başlayan denetim ve rehberlik çalışmaları 81 ilde düzenli ve titizlikle sürdürüldü.

3 BİN 612 İŞLETME DENETLENDİ

5 gün içinde toplam 3 bin 612 kırtasiye işletmesi ziyaret edildi. Raf ve kasa denetimleri kapsamında toplam 479 bin 847 ürün denetimden geçirildi.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 5 günde 367 işletmeye yaptırım

Yapılan denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulandı. Mevzuata uymayan ürünler konusunda ise 2 bin 954 kırtasiye işletmesine gerekli açıklama ve uyarılar aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı, haksız uygulamalara karşı mücadelenin ve denetimlerin yeni eğitim-öğretim dönemi boyunca 81 ilde aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası