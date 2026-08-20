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Ekonomi

Gram altın 4 ayın zirvesinde! Ünlü ekonomist son kaleyi gösterdi

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ABD’de tahvil alımı kararı ve dolar endeksindeki düşüşten destek bulan ons altın, ocak ayından gelen düşüş trendini yukarı kırarak 4.500 doların üzerini test etti. Bugün TSİ 10:00 itibarıyla ons 4.488 dolardan fiyatlanırken; Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen 200 günlük ortalamanın geçtiği 4.511 dolar direncini “düşüş trendini bitirecek son kale” olarak gösterdi. Bu arada gram altın da 6.981 TL ile son 4 ayını zirvesini test etti.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı dünkü işlemlerde %4,35 gibi oldukça yüksek bir primle 4.523 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatı TSİ 10:00 itibarıyla 4.488 dolardan fiyatlandı. Ağustos boyunca yükseliş trendinde hareket eden ons, bu süreçte 4.160 dolarda bulunan 50 günlük ortalama, 4.200 dolardan geçen yatay trend direnci ve 4.380 dolarda konumlanan 100 günlük ortalamayı aştı. Dün ise ons, ocak ayında başlayan ve 4.420 dolardan geçen düşüş trendi direncini aşarak, üzerinde günlük kapanış yapmayı başardı.

19 GÜNDE 4 ENGELİ AŞTI

Ağustosun 19 gününde 4 engeli geride bırakan ons fiyatı, uzun vadeli trend dönüşümlerine işaret eden 200 günlük ortalamaya ulaştı. Bugün itibarıyla 4.511 dolardan bulunan 200 günlük ortalamanın da yukarı kırılması ve üzerinde “kalıcılık” halinde, altında düşüş trendinin sona erdiğinin teyit alabileceği belirtiliyor.

ÜNLÜ EKONOMİST UYARDI

ABD tahvil faizlerinde Hazine’nin alım kararının ardından düşen getirilere ve dolar endeksinin de 98,80 ile son 2,5 ayın en düşük seviyelere gerilemesine dikkat çeken Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Bunlar altına, ağustos başından bu yana görülen toparlanmayı güçlendiren yeni bir ivme kazandırdı. En önemli teknik test şu anda 4.510 ABD doları civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalama olmaya devam ediyor. Bu önemli trend göstergesinin üzerinde kalıcı bir kırılma, teknik görünümü güçlendirirken, ocak ayındaki zirveden gelen düzeltmenin nihayet sona ermiş olabileceğine işaret edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın 4 ayın zirvesinde! Ünlü ekonomist son kaleyi gösterdi
Başlık ResmiGram altın 4 ayın zirvesinde! Ünlü ekonomist son kaleyi gösterdi

TAHVİL FAİZLERİ DÜŞÜNCE…

Ahlatçı Yatırım tarafından paylaşılan analizde “ABD Hazine Bakanlığı'ndan tahvil piyasası açısından önemli bir adım geldi. Hazine, uzun vadeli tahvillerde geri alım işlemlerinin büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Değişiklik 9 Eylül'de yürürlüğe girecek. Açıklamanın ardından uzun vadeli ABD tahvilleri güçlü alım görürken, 30 yıllık tahvil faizi %5,19 civarına kadar geriledi. Ons altın üzerinde belirgin baskı oluşturan uzun vadeli faizlerdeki yükselişin tersine dönmesi, değerli metalde alımları güçlendirdi” denildi.

ONSTA YENİ HEDEFLER

Tahvil tarafındaki rahatlamaya dolar endeksindeki düşüşün eşlik etmesinin, ons açısından önemli bir destek oluşturduğuna dikkat çeken Trive Yatırım ise “Altında 5.598 dolar zirvesinden gelen alçalan trend 4.420 dolarda bulunuyor ve bu seviyenin üzerindeki fiyatlamalar sarı metalin önünü açıyor. Alımların devam etme ihtimalinin kuvvetlenmesi sebebiyle fiyatlamalara yönelik pozitif bölgeye geçiyoruz. Böylelikle 4.576 dolar seviyesini kısa vadede izleyecek olsak da mevcut fiyatlamaların, 4.770 dolar seviyesini hedef konumuna yerleşmesini sağlayacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

20 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN

Bu arada spot piyasada işlem gören 20 Ağustos 2026 gram altın fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 6.981 TL’yi test etti ve psikolojik 7.000 TL seviyesine oldukça yaklaştı. Gram altın 17 Nisan tarihinden bu yana en yüksek seviyelerine yöneldi ve böylece son 4 ayın zirvesine de ulaşmış oldu. TSİ 10:00 itibarıyla gram fiyatı da 6.919 TL’den fiyatlandı.

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