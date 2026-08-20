ABD hükümetinin ‘tahvil’ hamlesinin ardından dolar endeksi 2,5 ayın dibine gerilerken, iç piyasada dolar bu hafta %0,18 gibi oldukça sınırlı prim yaptı. QNB tarafından yayımlanan analizde yıl sonu dolar beklentisi 51,70 TL olarak tahmin edildi. TCMB sıkı para politikasını korurken, TL para piyasası fonlarının aylık getirisi %3,2 civarında gerçekleşiyor. Rakamlar “yıl sonuna kadar dolar mı TL mi” sorusunun cevabı için de ipuçları veriyor.

ABD hükümetinin uzun vadeli borçlanma maliyetlerini kontrol altına almak için tahvil geri alım programını başlatması, dolar endeksini (DXY) son 2,5 ayın en düşük seviyelerine çekti. Karar öncesinde 99,65 seviyesinde bulunan DXY, kararın ardından 98,76’ya geriledi. Bugünkü işlemlerde de DXY 98,80’e yakın denge arayışını sürdürüyor.

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TEMMUZDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Dolar endeksi son olarak 29 Mayıs işlemlerinde bu seviyeleri görmüştü. Ardından haziran ve temmuz aylarında DXY 101,6 seviyesinin üzerini test etmişti. Son olarak 28 Temmuz’da 101,64 zirvesi görülmüş ve bu tarihten itibaren dolar endeksinde yöne aşağı dönmüştü.

Dolar mı TL mi? Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?

DOLARDA / SINIRLI YÜKSELİŞ

Piyasalar dolar endeksinin güç kaybetmesine pozitif tepki verirken, iç piyasada dolar/TL 47,94 TL’den güne başladı. Dolarda bu haftaki yükseliş %0,18 gibi oldukça sınırlı bir seviyede gerçekleşti.

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2026 DOLAR TAHMİNİ

Bu arada QNB tarafından yayımlanan son analizde yıl sonu dolar beklentisi 51,70 TL olarak tahmin edildi. Bu tahmin, yılın tamamlanmasına yaklaşık 4,5 ay kala %7,84’lük artış beklentisine işaret ediyor.

TL’NİN GETİRİSİ

Öte yandan TCMB’nin piyasa fonlaması koridorun üst bandı olan %40’tan gerçekleşmeye devam ediyor. Bu durum TL para piyasası getirilerinin aylık bazda net %3,20 civarında oluşmasını destekliyor. Yılın geri kalan döneminde bu getirinin korunması halinde 4,5 aylık kümülatif TL priminin yaklaşık %13,50 civarında gerçekleşebileceği hesaplanıyor. Rakamlar, yıl sonuna kadar getiriler hakkında önemli ipuçları veriyor.

TCMB’DEN MESAJ

TCMB Başkanı Fatih Karahan da geçen haftaki enflasyon raporu sunumunda, enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının önemini koruduğunu belirterek, "Bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz” mesajını vermişti.