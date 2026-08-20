55 saatte 117 deprem! Kandilli İstanbul'daki hareketliliği "mikrodeprem" olarak açıkladı

İstanbul'da, son 55 saatte dikkat çeken bir deprem trafiği yaşandı. Kandilli Rasathanesi, Adalar'ın güneyinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen tam 117 deprem kaydedildiğini duyururken, bu yoğun aktivitenin aktif tektonik bölgelerde olağan karşılanan bir "mikrodeprem dizisi" olduğunu vurguladı.

İstanbul'un kalbi Marmara Denizi'nde son 2 gündür çok sayıda küçük deprem meydana geldi. Vatandaşlar bu depremlerin büyük bir depremin habercisi olup olmadığını düşünürken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Adalar açıklarındaki yoğun hareketliliğe dair kapsamlı bir açıklama geldi.

Rasathane'nin resmi sosyal medya platformları üzerinden yapılan duyuruya göre, bölgede adeta küçük çaplı bir deprem fırtınası yaşandı. 18 Ağustos 2026 sabahı saat 06.00'da başlayan ve 20 Ağustos 2026 saat 13.00'e kadar devam eden periyotta, Adalar'ın güneyini merkeze alan yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı dar bir alanda, büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 adet deprem çözümlendi.

19 ve 20 Ağustos'ta kaydedilen depremlerin moment tensör çözümünü yapan uzmanlar, sarsıntıların odak mekanizmasının "normal bileşenli oblik doğrultu atımlı" olduğunu tespit etti. Açıklamada, kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu çıkmasının, bu depremlerin benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini gösterdiği ifade edildi.

55 saatte 117 deprem! Kandilli İstanbuldaki hareketliliği mikrodeprem olarak açıkladı

BÖLGENİN DOĞASI GEREĞİ RUTİN

Kısa zaman diliminde kaydedilen 117 deprem sayısının meydana getirdiği soru işaretlerine karşı Kandilli, olayın bilimsel çerçevesini çizerek kamuoyunu aydınlattı. Mevcut sismik aktivitenin, "zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğinde" olduğu belirtildi. Enstitü uzmanları, bu tarz küçük deprem kümelerinin aktif tektonik bölgelerin doğası gereği zaman zaman gözlenebilen rutin hareketler olduğunun altını çizdi.

Kandilli Rasathanesi; bölgedeki depremlerin konumu, derinliği, büyüklüğü ve kaynak mekanizması gibi tüm özelliklerinin Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTIM) tarafından 7 gün 24 saat kesintisiz olarak izlendiğini ve incelendiğini bildirdi.

İşte Kandilli'nin açıklamasının tamamı:

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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