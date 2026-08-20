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Yaşam

Meteoroloji’den ‘Afrika-Bafra’ alarmı! Kavurucu sıcağın altın saatlerini açıkladı: ‘Dışarı çıkmayın’

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Meteoroloji’den ‘Afrika-Bafra’ alarmı! Kavurucu sıcağın altın saatlerini açıkladı: ‘Dışarı çıkmayın’
Fotoğraf Başlığı Meteoroloji’den ‘Afrika-Bafra’ alarmı! Kavurucu sıcağın altın saatlerini açıkladı: ‘Dışarı çıkmayın’

Kavurucu sıcak uyarılarının ardından yeni hava durumu raporunu yorumlayan Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, kritik saatleri açıkladı. Özdemirci "Normallerinin üzerinde hava sıcaklığı yaşayacağız. 12:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarı çıkarken dikkatli olun" dedi. Cuma günü Marmara’da şiddetli rüzgar etkili olacağını belirten Özdemirci, Cuma ve Cumartesi bazı illerde sağanak yağış görülebileceğini işaret etti.

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Hem Afrika hem Bafra kökenli sıcak hava dalgası uyarılarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yeni haftanın hava durumu raporunu değerlendirdi. Ülke genelinde çok yağışlı bir havanın olmadığını ifade eden Özdemirci, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde ilerleyeceğini belirtti.

Meteoroloji’den ‘Afrika-Bafra’ alarmı! Kavurucu sıcağın altın saatlerini açıkladı: ‘Dışarı çıkmayın’
Başlık ResmiMeteoroloji’den ‘Afrika-Bafra’ alarmı! Kavurucu sıcağın altın saatlerini açıkladı: ‘Dışarı çıkmayın’

12:00 İLE 16:00 SAATLERİNE DİKKAT

Özdemirci şunları söyledi:

Tabi sıcak havalar, malum yine mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı yaşayacağız. Özellikle 12:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıya çıkma konusunda, özellikle yaşlılar ve çocukların dikkatli olmanızı istiyoruz.

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“3 İLA 4 DERECE ÜZERİNDE YAŞAYACAĞIZ”

Özdemirci “Hava sıcaklığı olarak da geçtiğimiz günlerde mevsim normalleri civarında hava sıcaklığı yaşamıştık. Önümüzdeki günlerde ise özellikle kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece, güney bölgelerimizde ise 3 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı yaşayacağız. Kuvvetli bir yağış olayımız yok, ekstrem bir durumumuz yok" dedi.

Meteoroloji’den ‘Afrika-Bafra’ alarmı! Kavurucu sıcağın altın saatlerini açıkladı: ‘Dışarı çıkmayın’
Başlık ResmiMeteoroloji’den ‘Afrika-Bafra’ alarmı! Kavurucu sıcağın altın saatlerini açıkladı: ‘Dışarı çıkmayın’

“CUMA, MARMARA’DA RÜZGAR VAR”

Cuma gününü işaret eden Özdemirci “Cuma günü için Marmara'da ve Doğu Anadolu'nun güney doğusunda, kuzeyli yönlerde biraz kuvvetli rüzgar var. Vatandaşlarımızın kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olsunlar istiyoruz. Bir de tabi sıcak havalar, malum yine mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı yaşayacağız” diye konuştu.

Meteoroloji’den ‘Afrika-Bafra’ alarmı! Kavurucu sıcağın altın saatlerini açıkladı: ‘Dışarı çıkmayın’
Başlık ResmiMeteoroloji’den ‘Afrika-Bafra’ alarmı! Kavurucu sıcağın altın saatlerini açıkladı: ‘Dışarı çıkmayın’

KARADENİZ'DE SAĞANAK YOLDA

Özdemirci sıcak hava dalgası etkili olsa da bazı bölgelerde ise sağanak görülebileceğini işaret ederek “Cuma günü için yalnızca Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde aralıklı yağış beklentimiz var. Cumartesi günü için Burdur ve Denizli'nin güney kesimlerinde yağışlar var. Yine hafta sonunda da Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklı yağış bekliyoruz” dedi.

Meteoroloji’den ‘Afrika-Bafra’ alarmı! Kavurucu sıcağın altın saatlerini açıkladı: ‘Dışarı çıkmayın’
Başlık ResmiMeteoroloji’den ‘Afrika-Bafra’ alarmı! Kavurucu sıcağın altın saatlerini açıkladı: ‘Dışarı çıkmayın’

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR… 3 İLİ AÇIKLADI

Özdemirci, 3 büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir’de beklenen hava durumuna ilişkin de konuştu. Özdemirci’nin 3 il için yaptığı uyarılar şöyle;

  • İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklar da gece 21 ile 22 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 30 ile 31 derece civarında olacak.
  • Ankara'da benzer şekilde az bulutlu ve açık bir hava hakim. Gece 17 ile 19 derece hava sıcaklıkları var. Ankara'da da Cuma günü için 33 derece, Cumartesi 34 ve Pazar günü 35'e kadar çıkıyor. Sıcaklık biraz yükseliyor.
  • İzmir'de de az bulutlu ve açık bir hava olacak. İzmir'de de sıcaklıklar Cuma ve Cumartesi günü için 35 derece, Pazar günü ise 36 derece civarında olmasını bekliyoruz.
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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