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Yaşam

10 ilde 66 yıllık rekor! Türkiye’nin yağış karnesinde zirvede hangi il var?

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10 ilde 66 yıllık rekor! Türkiye’nin yağış karnesinde zirvede hangi il var?
Fotoğraf Başlığı 10 ilde 66 yıllık rekor! Türkiye’nin yağış karnesinde zirvede hangi il var?

Türkiye'de 1 Ekim 2025-31 Temmuz 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının 10 aylık döneminde yağışlar, normalinin yüzde 30, geçen yılın aynı döneminin yüzde 76 üzerinde gerçekleşerek son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 10 ilde son 66 yılın en yüksek 10 aylık su yılı yağışı kaydedildi. En fazla yağış Rize'de, en az yağış ise Iğdır'da ölçüldü.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 Su Yılı 10 Aylık Alansal Yağış Raporu’nu açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde söz konusu dönemde metrekareye ortalama 693 kilogram yağış düştü.

SON 66 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Türkiye'de 1 Ekim 2025-31 Temmuz 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının 10 aylık döneminde yağışlar, geçen yılın aynı döneminin yüzde 76 üzerinde gerçekleşti. Yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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NEREDE AZ, NEREDE ÇOK?

Yağışlar, normaline göre Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kastamonu, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yüzde 20'ye varan oranlarda azaldı. Siirt, Şırnak ve Van çevrelerinde ise yer yer yüzde 80'in üzerinde arttı.

10 ilde 66 yıllık rekor! Türkiye’nin yağış karnesinde zirvede hangi il var?
Başlık Resmi10 ilde 66 yıllık rekor! Türkiye’nin yağış karnesinde zirvede hangi il var?

TÜM BÖLGELERDE NORMALİN ÜZERİNDE

Bölgesel yağışlar, Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamında hem normalinin hem de geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti. Normaline göre en fazla artış yüzde 47 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçüldü. Güneydoğu Anadolu’yu yüzde 45 ile Akdeniz, yüzde 33 ile Doğu Anadolu, yüzde 29 ile Ege, yüzde 28 ile İç Anadolu, yüzde 18 ile Karadeniz ve yüzde 11 ile Marmara izledi.

10 ilde 66 yıllık rekor! Türkiye’nin yağış karnesinde zirvede hangi il var?
Başlık Resmi10 ilde 66 yıllık rekor! Türkiye’nin yağış karnesinde zirvede hangi il var?

YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTTI

Geçen yılın aynı dönemine göre ise yağışlar, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 100'den fazla arttı. Ege Bölgesi'nde yüzde 79, Doğu Anadolu'da yüzde 74, Marmara'da yüzde 62, Karadeniz'de yüzde 22 artış kaydedildi.

10 aylık kümülatif yağışlarında Akdeniz Bölgesi son 66 yılın, Doğu Anadolu Bölgesi son 38 yılın, İç Anadolu Bölgesi son 15 yılın, Ege Bölgesi son 11 yılın, Karadeniz Bölgesi ise son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

10 ilde 66 yıllık rekor! Türkiye’nin yağış karnesinde zirvede hangi il var?
Başlık Resmi10 ilde 66 yıllık rekor! Türkiye’nin yağış karnesinde zirvede hangi il var?

10 İLDE 66 YILLIK REKOR

İller genelinde en fazla yağış metrekareye 1347,7 kilogramla Rize'de, en az yağış ise 370,4 kilogramla Iğdır'da ölçüldü. Adana, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Tokat, Manisa ve Niğde'de son 66 yılın en yüksek 10 aylık su yılı yağışı kaydedildi.

Bingöl, Bitlis, Kayseri, Sivas ve Tunceli'de son 38 yılın, Van'da son 32 yılın, Bartın ve Zonguldak'ta son 31 yılın, Gaziantep'te ise son 30 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldı.

10 ilde 66 yıllık rekor! Türkiye’nin yağış karnesinde zirvede hangi il var?
Başlık Resmi10 ilde 66 yıllık rekor! Türkiye’nin yağış karnesinde zirvede hangi il var?

NE KADAR YAĞIŞ DÜŞTÜ?

Bölgesel olarak 10 aylık dönemde metrekareye düşen yağışlar ise şöyle:

BölgeYağış (kg/m²)
Akdeniz924,9
Güneydoğu Anadolu769,6
Ege740,4
Karadeniz709,9
Doğu Anadolu678,9
Marmara673,6
İç Anadolu480
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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