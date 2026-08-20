Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Çocuklarda erkekler, yaşlılarda kadınlar önde

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Çocuklarda erkekler, yaşlılarda kadınlar önde

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bini geçti. TÜİK verilerine göre ülke nüfusu, yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Öte yandan çocuklarda erkek nüfusu, yaşlılarda ise kadın nüfus önde görünüyor.

Kaydet
a- | +A

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi yükseldi.

86 MİLYON 320 BİNİ GEÇTİ

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (43 milyon 170 bin 975 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (43 milyon 149 bin 627 kişi) olarak kaydedildi.

Böylece ülke genelinde erkek nüfusu kadınlardan yaklaşık 26 bin 700 kişi fazla gerçekleşti.

ÇOCUKLARDA ERKEKLER ÖNDE

Yaş gruplarına bakıldığında erkek nüfusunun özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde kadınlardan daha fazla olduğu görülüyor.

0-14 yaş grubunda toplam 17 milyon 530 bin 723 çocuk bulunuyor. Bu grubun 8 milyon 992 bin 538'i erkek, 8 milyon 538 bin 185'i kız çocuklarından oluşuyor. Böylece 0-14 yaş grubunda erkek çocukların sayısı kız çocuklarından yaklaşık 454 bin fazla.

ÖNERİLEN HABERLER
67 bina aynı anda yenileniyor! Bakan Kurum Zeytinburnu
GÜNDEM

67 bina aynı anda yenileniyor! Bakan Kurum Zeytinburnu'ndaki dev dönüşümü paylaştı

Alt yaş gruplarının tamamında da erkek nüfusu daha yüksek:

0-4 yaş: 2 milyon 491 bin erkek, 2 milyon 365 bin kadın
5-9 yaş: 3 milyon 157 bin erkek, 2 milyon 999 bin kadın
10-14 yaş: 3 milyon 344 bin erkek, 3 milyon 174 bin kadın

Bu erkek ağırlığı 15-19 yaş grubunda da devam ediyor. Bu yaş grubunda 3 milyon 304 bin erkek, 3 milyon 136 bin kadın bulunuyor.

Yaş GrubuToplam NüfusErkekKadın
Toplam86.320.60243.170.97543.149.627
0-44.765.5882.444.8932.320.695
5-96.021.3983.088.0592.933.339
10-146.562.3103.366.3783.195.932
15-196.402.3503.284.0593.118.291
20-246.259.4343.205.8023.053.632
25-296.655.4003.391.9913.263.409
30-346.347.5373.217.7603.129.777
35-396.252.6833.154.2993.098.384
40-446.336.4743.189.9063.146.568
45-496.351.8663.189.2823.162.584
50-545.518.3132.755.0082.763.305
55-594.505.8552.267.5282.238.327
60-644.556.3042.236.3472.319.957
65-693.340.1781.612.6641.727.514
70-742.812.5021.299.5121.512.990
75-791.824.910785.5421.039.368
80-841.030.251415.181615.070
85-89520.045188.785331.260
90+257.20477.979179.225

50'Lİ YAŞLARDA DENGE DEĞİŞİYOR

Yaş ilerledikçe tablo tersine dönmeye başlıyor.

40-44 yaş grubunda erkekler hâlâ önde. Bu yaş grubunda 3 milyon 235 bin erkek, 3 milyon 197 bin kadın bulunuyor.

45-49 yaş grubunda da erkek nüfusu yaklaşık 39 bin kişi daha fazla.

Ancak 50-54 yaş grubunda ilk kez kadın nüfusu erkekleri geçiyor. Bu yaş grubunda 2 milyon 758 bin kadın bulunurken erkek nüfusu 2 milyon 748 binde kalıyor. Fark henüz yalnızca yaklaşık 11 bin kişi.

55-59 yaş grubunda ise erkek nüfusu yeniden az farkla öne geçiyor. Asıl kırılma 60 yaşından itibaren ortaya çıkıyor.

60'TAN SONRA MAKAS KADINLAR LEHİNE AÇILIYOR

60-64 yaş grubunda kadın nüfusu 2 milyon 255 bin, erkek nüfusu ise 2 milyon 172 bin seviyesinde.

65-69 yaş grubunda fark daha da büyüyor:

Kadın: 1 milyon 741 bin
Erkek: 1 milyon 630 bin

70-74 yaş grubunda kadınların sayısı 1 milyon 435 bine çıkarken erkeklerde bu rakam 1 milyon 224 bin oluyor. 75-79 yaş grubunda ise 1 milyon 29 bin kadın, 773 bin erkek bulunuyor. 80-84 yaş grubunda fark daha da belirginleşiyor: 599 bin kadın, 403 bin erkek.

TÜİK de kadınlarla erkekler arasındaki dengenin 60 ve üzeri yaş grubundan itibaren kadınların lehine değiştiğine dikkat çekiyor. 60-74 yaş grubunda kadınların toplam içindeki oranı yüzde 51,9 seviyesinde bulunuyor.

90 YAŞ VE ÜZERİNDE FARK İKİ KATINDAN FAZLA

Tablonun en çarpıcı bölümü ise 90 yaş ve üzerindeki nüfusta ortaya çıkıyor. Türkiye'de 90 yaş ve üzerinde 243 bin 713 kişi yaşıyor. Bunların; 169 bin 922'si kadın, 73 bin 791'i erkek. Yani 90 yaş ve üzerindeki kadınların sayısı erkeklerin 2,3 katı.

Bu yaş grubunun yaklaşık yüzde 69,7'sini kadınlar oluşturuyor. Başka bir ifadeyle Türkiye'de 90 yaş ve üzerindeki her 100 kişiden yaklaşık 70'i kadın, 30'u erkek.

65 YAŞ ÜZERİNDE 5,3 MİLYON KADIN VAR

İleri yaşlarda kadınların ağırlığı yalnızca 90 yaş üzeri grupta değil, genel yaşlı nüfusta da dikkat çekiyor.

2025 itibarıyla 65 yaş ve üzerindeki nüfus 9 milyon 583 bin 59 kişi. Bunun yaklaşık 5 milyon 298 bini kadın, 4 milyon 285 bini erkek.

Dolayısıyla 65 yaş üzerindeki nüfusta kadınlar erkeklerden 1 milyonun üzerinde daha fazla.

Bu tablo, kadınların daha uzun yaşamasıyla da örtüşüyor. TÜİK'in hayat tablolarına göre 2022-2024 döneminde doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye genelinde 78,1 yıl olurken, kadınlarda 80,7 yıl, erkeklerde 75,5 yıl olarak hesaplandı. Kadınların beklenen yaşam süresi erkeklerden 5,2 yıl daha uzun.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OYUNA GELMEYECEĞİZ"
İletişim Başkanı'ndan Netanyahu'ya sert tepki
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
İŞTE YENİ 10 NUMARA
İŞTE YENİ 10 NUMARA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
"Kuytulcular" dosyasında yeni detaylar ortaya çıkıyor
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
"İsrail'in vurduğu üste Türk askeri bulunmuyor"
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
Fakirlere yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
"Son 3 yılda hakkımda 4 bin 65 iftira attılar"
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
"Daha ilk haftadan kendimi kaos ortamında buldum"
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
Merakla bekleniyordu... Ve açıklandı
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
Taksi içindeki dehşet anları kamerada
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
Şile festivalinden de Haluk Levent ve kardeşi çıktı
CEYDA'NIN ACI SONU!
CEYDA'NIN ACI SONU!
"Hız kes kalbim dayanmıyor"
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
Türkiye akaryakıtta Avrupa'nın en ucuzu oldu
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
Biri füzeleri ateşledi, diğeri İHA'ları yolladı
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Alparslan Kuytul'un çocuklara bile tahammülü yok
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİM'de bu hafta neler var?
BİM 21, 25 ve 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
Kaydet
Teşkilat’ın yeni başrol oyuncusu belli oldu! Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?
Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?
Kaydet
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası! 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası! 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.