Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Çocuklarda erkekler, yaşlılarda kadınlar önde

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bini geçti. TÜİK verilerine göre ülke nüfusu, yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Öte yandan çocuklarda erkek nüfusu, yaşlılarda ise kadın nüfus önde görünüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi yükseldi.

86 MİLYON 320 BİNİ GEÇTİ

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (43 milyon 170 bin 975 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (43 milyon 149 bin 627 kişi) olarak kaydedildi.

Böylece ülke genelinde erkek nüfusu kadınlardan yaklaşık 26 bin 700 kişi fazla gerçekleşti.

ÇOCUKLARDA ERKEKLER ÖNDE

Yaş gruplarına bakıldığında erkek nüfusunun özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde kadınlardan daha fazla olduğu görülüyor.

0-14 yaş grubunda toplam 17 milyon 530 bin 723 çocuk bulunuyor. Bu grubun 8 milyon 992 bin 538'i erkek, 8 milyon 538 bin 185'i kız çocuklarından oluşuyor. Böylece 0-14 yaş grubunda erkek çocukların sayısı kız çocuklarından yaklaşık 454 bin fazla.

Alt yaş gruplarının tamamında da erkek nüfusu daha yüksek:

0-4 yaş: 2 milyon 491 bin erkek, 2 milyon 365 bin kadın

5-9 yaş: 3 milyon 157 bin erkek, 2 milyon 999 bin kadın

10-14 yaş: 3 milyon 344 bin erkek, 3 milyon 174 bin kadın

Bu erkek ağırlığı 15-19 yaş grubunda da devam ediyor. Bu yaş grubunda 3 milyon 304 bin erkek, 3 milyon 136 bin kadın bulunuyor.

Yaş Grubu Toplam Nüfus Erkek Kadın Toplam 86.320.602 43.170.975 43.149.627 0-4 4.765.588 2.444.893 2.320.695 5-9 6.021.398 3.088.059 2.933.339 10-14 6.562.310 3.366.378 3.195.932 15-19 6.402.350 3.284.059 3.118.291 20-24 6.259.434 3.205.802 3.053.632 25-29 6.655.400 3.391.991 3.263.409 30-34 6.347.537 3.217.760 3.129.777 35-39 6.252.683 3.154.299 3.098.384 40-44 6.336.474 3.189.906 3.146.568 45-49 6.351.866 3.189.282 3.162.584 50-54 5.518.313 2.755.008 2.763.305 55-59 4.505.855 2.267.528 2.238.327 60-64 4.556.304 2.236.347 2.319.957 65-69 3.340.178 1.612.664 1.727.514 70-74 2.812.502 1.299.512 1.512.990 75-79 1.824.910 785.542 1.039.368 80-84 1.030.251 415.181 615.070 85-89 520.045 188.785 331.260 90+ 257.204 77.979 179.225

50'Lİ YAŞLARDA DENGE DEĞİŞİYOR

Yaş ilerledikçe tablo tersine dönmeye başlıyor.

40-44 yaş grubunda erkekler hâlâ önde. Bu yaş grubunda 3 milyon 235 bin erkek, 3 milyon 197 bin kadın bulunuyor.

45-49 yaş grubunda da erkek nüfusu yaklaşık 39 bin kişi daha fazla.

Ancak 50-54 yaş grubunda ilk kez kadın nüfusu erkekleri geçiyor. Bu yaş grubunda 2 milyon 758 bin kadın bulunurken erkek nüfusu 2 milyon 748 binde kalıyor. Fark henüz yalnızca yaklaşık 11 bin kişi.

55-59 yaş grubunda ise erkek nüfusu yeniden az farkla öne geçiyor. Asıl kırılma 60 yaşından itibaren ortaya çıkıyor.

60'TAN SONRA MAKAS KADINLAR LEHİNE AÇILIYOR

60-64 yaş grubunda kadın nüfusu 2 milyon 255 bin, erkek nüfusu ise 2 milyon 172 bin seviyesinde.

65-69 yaş grubunda fark daha da büyüyor:

Kadın: 1 milyon 741 bin

Erkek: 1 milyon 630 bin

70-74 yaş grubunda kadınların sayısı 1 milyon 435 bine çıkarken erkeklerde bu rakam 1 milyon 224 bin oluyor. 75-79 yaş grubunda ise 1 milyon 29 bin kadın, 773 bin erkek bulunuyor. 80-84 yaş grubunda fark daha da belirginleşiyor: 599 bin kadın, 403 bin erkek.

TÜİK de kadınlarla erkekler arasındaki dengenin 60 ve üzeri yaş grubundan itibaren kadınların lehine değiştiğine dikkat çekiyor. 60-74 yaş grubunda kadınların toplam içindeki oranı yüzde 51,9 seviyesinde bulunuyor.

90 YAŞ VE ÜZERİNDE FARK İKİ KATINDAN FAZLA

Tablonun en çarpıcı bölümü ise 90 yaş ve üzerindeki nüfusta ortaya çıkıyor. Türkiye'de 90 yaş ve üzerinde 243 bin 713 kişi yaşıyor. Bunların; 169 bin 922'si kadın, 73 bin 791'i erkek. Yani 90 yaş ve üzerindeki kadınların sayısı erkeklerin 2,3 katı.

Bu yaş grubunun yaklaşık yüzde 69,7'sini kadınlar oluşturuyor. Başka bir ifadeyle Türkiye'de 90 yaş ve üzerindeki her 100 kişiden yaklaşık 70'i kadın, 30'u erkek.

65 YAŞ ÜZERİNDE 5,3 MİLYON KADIN VAR

İleri yaşlarda kadınların ağırlığı yalnızca 90 yaş üzeri grupta değil, genel yaşlı nüfusta da dikkat çekiyor.

2025 itibarıyla 65 yaş ve üzerindeki nüfus 9 milyon 583 bin 59 kişi. Bunun yaklaşık 5 milyon 298 bini kadın, 4 milyon 285 bini erkek.

Dolayısıyla 65 yaş üzerindeki nüfusta kadınlar erkeklerden 1 milyonun üzerinde daha fazla.

Bu tablo, kadınların daha uzun yaşamasıyla da örtüşüyor. TÜİK'in hayat tablolarına göre 2022-2024 döneminde doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye genelinde 78,1 yıl olurken, kadınlarda 80,7 yıl, erkeklerde 75,5 yıl olarak hesaplandı. Kadınların beklenen yaşam süresi erkeklerden 5,2 yıl daha uzun.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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