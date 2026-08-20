"Pazarlık değil devlet projesi"! AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' bilgilendirme metninde kırmızı çizgiler netleşti

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından teşkilatlara "Terörsüz Türkiye Ortak Söylemi" başlıklı bir metin gönderildi. Metinde "Terörsüz Türkiye" sürecinin vatandaşlara nasıl anlatılması gerektiğine ilişkin bilgiler yer alırken sürecin 'pazarlık' değil 'devlet projesi' olduğuna dikkat çekildi.

AK Parti, "Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un ayrıntılarını teşkilat üyeleri ile paylaşarak, vatandaştan gelebilecek sorulara karşı bilgilendirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedeflerinin hukuksal altyapısını meydana getiren, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un yürürlüğe girmesinin sonrasında teşkilat üyelerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme metni paylaştı.

Pazarlık değil devlet projesi ! AK Partinin Terörsüz Türkiye bilgilendirme metninde kırmızı çizgiler netleşti

İLETİŞİM STRATEJİSİ BELİRLENDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın imzası ile, yasal düzenlemenin sahada doğru aktarılması hedefiyle hazırlanan "Terörsüz Türkiye Ortak Söylem" başlıklı bilgilendirme metni, parti organlarıyla paylaşılarak sahadaki iletişim stratejisinin kapsamı çizildi.

Metinde, TBMM Genel Kurulu'ndaN 467 oyla geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren Kanunun, sürecin en kritik ikinci aşamasını oluşturduğu ifade edildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YENİ BİR UFUK OLDUĞU BELİRTİLDİ

"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vizyonunun anlatıldığı metinde, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" hedefinin güçlü liderlik ve devlet aklıyla Türkiye'nin önüne açılan yeni bir ufuk olduğuna dikkat çekildi.

Süreci başlatan güçlü iradeye vurgu yapılan metinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla biçimlenen "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vizyonunun, ülkeyi terör kamburundan kurtaracak tarihi ve stratejik bir adım olduğu belirtildi.

"BU VİZYON BİR DEVLET PROJESİDİR"

"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" sürecinin, stratejik devlet vizyonu ve ülkenin gelecek tasavvurunun ismi olduğu vurgusunun ön plana çıkarıldığı metinde, "Bu vizyon bir devlet projesidir." ifadesi yer aldı.

Sürecin amacının, terör örgütü PKK/KCK'nın bütün bileşenleri ile silahsızlandırılması ve fiili varlığının bitirilmesi olduğu ifade edilen metinde, terörün Türkiye sınırları içerisinde ve dışında kullanıma elverişli bir araç, taşeron ve bir aparat olmaktan çıkarılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Metinde, şunlara yer verildi:

"GİZLİ TUTULAN HİÇBİR İŞLEM VE EYLEM BULUNMAMAKTADIR"

"Süreçle ilgili milletimizden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylem bulunmamaktadır. Milletimizin ferasetinden güç alarak ve onunla birlikte şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. 25 yıllık tecrübe, ince bir siyaset ve titiz bir stratejiyle, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolundaki son prangayı da parçalamaya ve bu yoldaki tüm engelleri temizlemeye kararlıyız."

Pazarlık değil devlet projesi ! AK Partinin Terörsüz Türkiye bilgilendirme metninde kırmızı çizgiler netleşti

"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" amacının sadece bir güvenlik politikası olmadığı kaydedilen metinde, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, terörün ülkemizin kaderi olmaktan çıktığı yeni bir dönemin eşiğindedir." açıklaması yapıldı.

TERÖRE HARCANAN KAYNAK GENÇLERE HARCANACAK

Ayrıca metinde bu amacın, ülkenin ve milletin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğu ifade edilirken, teröre harcanan kaynakların eğitim, teknoloji, üretim, kalkınma ve gençlerin geleceğine ayrılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un içeriği ile alakalı kapsamlı bilgilerin yer aldığı metinde, bu yasanın müstakil ve geçici olduğu, bir af düzenlemesi ve kişiye özel bir düzenleme olmadığına vurgu yapıldı.

Pazarlık değil devlet projesi ! AK Partinin Terörsüz Türkiye bilgilendirme metninde kırmızı çizgiler netleşti

Yasanın hedefinin de ayrıntılı bir biçimde anlatıldığı metinde, "kanun kapsamında yer alan suçlar, kanunda kapsam dışı bırakılan suçlar, kanun kapsamında olan soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi, kanundan faydalanmak için başvuru şartı ve başvuru süresi" gibi ayrıntılar da yer aldı.

ASKER, POLİS ŞEHİT EDENLER YARARLANAMAYACAK

Metinde, bu yasadan asker, polis ve vatandaşı şehit edenlerin kesinlikle faydalanamayacağı vurgulandı.

Bilgilendirme metninde, "Terörsüz Türkiye" süreci ile alakalı kamuoyunda gündeme gelen ve teşkilat üyelerine vatandaşlar tarafından sorulması olası sorulara da yanıt verildi.

"ÖCALAN SERBEST KALACAK MI" SORUSUNA CEVAP

"Örgüt liderine umut hakkı mı verilecek, Öcalan serbest mi bırakılacak?" sorusuna, umut hakkı ve genel af ifadelerinin yasa metninde olmadığı cevabı verildi.

Öte taraftan metinde, "Kanun 1 Haziran 2005 tarihinden önceki ceza düzenlemesinde müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kapsam dışı tutmuştur. Dolayısıyla Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanması mümkün değildir." ifadeleri yer aldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE PAZARLIK SÜRECİ MİDİR?"

"Bu terör örgütü ile pazarlık süreci midir?" sorusuna ise sürecin bir müzakere ya da pazarlık olmadığı, devletin güvenlik ve hukuk kapasitesini kullanarak terörün bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Metinde, silahın bütünüyle devreden çıkması, demokratik siyasetin tek meşru zemin durumuna gelmesi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinin sürecin temel koşulları olduğu ifade edildi.

Pazarlık değil devlet projesi ! AK Partinin Terörsüz Türkiye bilgilendirme metninde kırmızı çizgiler netleşti

"TERÖRÜ BİTİRMEK İÇİN KANUNA İHTİYAÇ VAR MIYDI?"

"Terörü bitirmek için kanun çıkarmaya ihtiyaç var mıydı?" sorusuna verilen cevapta ise geçmişte de hukuk düzeni içinde terörün bitirilmesi amacıyla birçok defa yasal düzenlemelerin yapıldığı anımsatıldı.

Metinde, terör örgütü PKK/KCK'nın bütünüyle silahsızlandırılması ve varlığına son verilerek, terörün bir araç olmaktan kalıcı şekilde çıkarılması amacıyla yapılan kanuni bir düzenlemenin, "tüm sürecin tamamlanmasının teminatı" olduğuna dikkat çekildi.

"NEDEN BÖYLE BİR ADIM ATILIYOR?"

"Neden böyle bir adım atılıyor?" sorusuna da "Bu, tamamen devletimizin güvenlik politikası ve Türkiye Yüzyılı'nın beka ve büyüme stratejisinin bir parçasıdır." cevabı verildi.

Terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirildiği son kısımda ise "AK Parti olarak kırmızı çizgilerimiz" başlığı altında, bu dönemin kesinlikle bir "pazarlık", "taviz" ya da "genel af" süreci olmadığı bildirildi.

"Devletimizin egemenlik hakları, üniter yapısı ve kırmızı çizgileri nettir." ifadesine yer verilen metinde, şunlar belirtildi:

"TÜRKİYE'NİN BAŞINI ASLA ÖNE EĞDİRMEYİZ"

"Devletimizin temel ilkeleri, milletimizin birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü asla tartışma konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu ve gururunu asla çiğnetmeyiz. Türkiye'nin başını öne asla eğdirmeyiz. AK Parti, iktidarda olduğu çeyrek asırdır hep bu hassasiyetle hareket etmektedir.

Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu milletin şehitleri ve gazileridir. Bu sürecin hiçbir safhasında şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek bir tavır, davranış ve eylem içinde olmadık, asla olmayacağız. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bize vatan kılan aziz kahramanlarımızın mücadelesinin asla boşa gitmediğinin en güçlü nişanesidir."

AK Parti teşkilatının bu çerçevede merkeze alması gereken temel kavramın, "kardeşlik" ve "milli dayanışma siyaseti" olduğuna dikkat çekilen metinde, teşkilat üyelerinin iletişim stratejisinde şu hususlara değinmeleri tavsiye edildi:

"KARDEŞLİĞİMİZİ TAÇLANDIRMA PROJESİDİR"

"Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi geçmişinden gelen kardeşliğimiz ve gönül coğrafyamızda kurduğu manevi bağlar üzerine 'ortak söylem' inşa etmeliyiz. Terörle mücadelede ödenen bedelleri gölgede bırakacak hiçbir davranış ve söylem içerisinde bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. Provokasyonlara ve sabotajlara açık olan bu süreçte kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil kullanma noktasında çok daha titizlikle davranmalıyız. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi, kardeşliğimizi taçlandırma projesidir."

Metin, "Terörsüz Türkiye, güçlü Türkiye'nin, Terörsüz Bölge ise güçlü ve adil bir dünyanın anahtarıdır." ifadeleriyle sonlandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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