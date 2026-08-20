Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Uzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Uzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga
Fotoğraf Başlığı Uzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga

405 bin adetlik büyüklüğe ulaşan oto kiralama sektöründe 2027’de devreye girecek 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı, ikinci el piyasasına 15-20 bin araçlık ucuz arz getirecek. Küçük işletmeleri zorlayacak bu yeni dönemde vitrine çıkacak uygun fiyatlı ‘rent a car’ geçmişli araçlar için uzmanlar uyarıyor: Araç alırken geçmişini mutlaka sorgulayıp detaylı ekspertiz yaptırın.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Oto kiralama sektöründe 2027’de başlayacak yeni dönem, ikinci el otomobil piyasasına da hareket getirecek. Yaş ve kilometre sınırını aşan kiralık araçlar filolardan çıkarılırken, yaklaşık 15-20 bin otomobilin ikinci el piyasasına yönelmesi bekleniyor.

Özellikle yüksek kilometreli ve yoğun kullanılmış bu araçların, emsallerine göre daha uygun fiyatlarla satışa çıkması, ikinci elde hem araç arzını hem de fiyat rekabetini artırabilir. Böylece yeni düzenleme, kiralama sektörünün yanı sıra ikinci el otomobil piyasasında da önemli bir dönüşüm başlatabilir.

ÖNERİLEN HABERLER
İkinci yerli otomobil markası geliyor! HABAŞ kolları sıvadı
T-OTOMOBİL

İkinci yerli otomobil markası geliyor! HABAŞ kolları sıvadı

Türkiye’de operasyonel ve günlük kiralama dâhil toplam kiralama filosu 405 bin 740 araç seviyesinde bulunuyor. Bunun 167 bin 997’sini günlük kiralama araçları oluşturuyor. Sektör kaynaklarının değerlendirmelerine göre günlük kiralama filosundaki yaklaşık 15-20 bin araç, yeni yaş ve kilometre kriterleri nedeniyle 2027 sonrasında kiralama faaliyetinde kullanılamayacak.

Uzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga
Başlık ResmiUzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga

Bu rakam, günlük kiralama filosunun yaklaşık yüzde 9-12’sine karşılık geliyor. Ağırlıklı olarak mahalle aralarında 3-5 araç ile kiralama yapan şirket veya şahısların bu durumdan etkileneceği belirtiliyor.

BAKIMDAN GEÇİRİLİP SATILACAK

Kiralama faaliyetinden çıkacak araçların önemli bir bölümünün yüksek kilometreli ve yoğun kullanılmış olması, ikinci el piyasasında bu araçlara ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Günlük kiralamada kullanılan otomobiller, kısa sürede çok sayıda farklı sürücü tarafından kullanıldığı için bireysel kullanıma göre daha yoğun bir kullanım geçmişine sahip olabiliyor. Buna karşılık araçların satış öncesinde periyodik bakımlarının ve gerekli onarımlarının yapılması bekleniyor.

Galericiler, bu araçların ikinci elde mutlaka “rent a car çıkması” geçmişiyle satılacağını ve alıcının aracın kullanım geçmişini bilerek karar vermesinin önemli olduğunu belirtiyor. Yüksek kilometre ve yoğun kullanım nedeniyle emsallerine göre daha uygun fiyatla satışa çıkmaları ise bu araçları özellikle bütçesine göre otomobil arayan tüketiciler açısından cazip hâle getirebilir.

Uzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga
Başlık ResmiUzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga

EMSALLERİNDEN UCUZ OLABİLİR

Galerici Serkan Biçer, kiralama sektöründen çıkacak araçların ikinci el piyasasına yeni bir seçenek sunacağını belirterek “Bu araçların en büyük avantajı fiyat tarafında ortaya çıkabilir. Rent a car geçmişi olan ve kilometresi yüksek araçlar, aynı yaş ve modeldeki bireysel kullanılmış araçlara göre daha uygun fiyatla satışa çıkabilir. Ancak burada alıcının aracın geçmişini mutlaka sorgulaması gerekir. Bakımları eksiksiz yapılmışsa fiyat avantajı nedeniyle tercih edilebilir” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Ticaret Bakanlığından yanıltıcı işletmelere 218 milyon TL ceza!
EKONOMİ

Ticaret Bakanlığından yanıltıcı işletmelere 218 milyon TL ceza!

Galerici Mehmet Yılmaz ise araçların piyasaya toplu şekilde girmesinin özellikle fiyat rekabetini artırabileceğini söyledi. Yılmaz “Rent a car araçlarının yoğun kullanıldığı doğru. Bu nedenle alıcıların kilometreye bakmakla yetinmemesi, ekspertiz yaptırması gerekiyor. Ancak bakımları yapılmış, mekanik olarak sorunsuz araçlar uygun fiyatla satışa çıktığında alıcı bulacaktır. Emsallerine göre daha düşük fiyat, bu araçların ikinci elde hareket oluşturmasını sağlayabilir” diye konuştu.

Uzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga
Başlık ResmiUzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga

YENİ KURALLAR KİRALAMA MALİYETİNİ DE ARTIRACAK

Yeni düzenleme, araç kiralama şirketlerinin maliyetlerini de artıracak. Yönetmelikle araçların periyodik bakımlarının zamanında yapılması zorunlu hâle gelirken, mevsim şartlarının gerektirmesi hâlinde kış lastiği de işletmenin sorumluluğunda olacak. Kasko ve İMM güvencelerinin kiralama bedeline dâhil edilmesi de maliyet kalemlerini artırabilecek. Sektör temsilcileri, artan bakım, sigorta ve filo yenileme maliyetlerinin zamanla kiralama fiyatlarına yansıyabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle küçük rent a car işletmelerinde maliyet artışının daha belirgin olması bekleniyor.

Uzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga
Başlık ResmiUzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga

2. EL ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

● Rent a car geçmişini sorgulayın.
● Kilometreyi servis ve muayene kayıtlarından doğrulayın.
● Bağımsız ekspertiz yaptırın.
● Motor ve şanzımanı detaylı kontrol ettirin.
● Şasi ve kaporta geçmişini inceleyin.
● Tramer/hasar kaydını sorgulayın.
● Fren, amortisör ve yürüyen aksamı kontrol ettirin.
● Lastiklerin durumunu ve üretim tarihini kontrol edin.
● Bakım faturalarını ve servis kayıtlarını isteyin.
● Soğuk motorla çalıştırıp dinleyin.
● Mutlaka test sürüşü yapın.
● Direksiyon, koltuk, pedal ve vites topuzundaki aşınmalara bakın.
● Şasi numarasının ruhsat ve kayıtlarla aynı olduğunu kontrol edin.
● Emsal araçlarla fiyat karşılaştırması yapın.
● Düşük fiyatın yoğun kullanım geçmişinden kaynaklanabileceğini unutmayın.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OYUNA GELMEYECEĞİZ"
İletişim Başkanı'ndan Netanyahu'ya sert tepki
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
İŞTE YENİ 10 NUMARA
İŞTE YENİ 10 NUMARA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
"Kuytulcular" dosyasında yeni detaylar ortaya çıkıyor
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
"İsrail'in vurduğu üste Türk askeri bulunmuyor"
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
Fakirlere yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
"Son 3 yılda hakkımda 4 bin 65 iftira attılar"
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
"Daha ilk haftadan kendimi kaos ortamında buldum"
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
Merakla bekleniyordu... Ve açıklandı
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
Taksi içindeki dehşet anları kamerada
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
Şile festivalinden de Haluk Levent ve kardeşi çıktı
CEYDA'NIN ACI SONU!
CEYDA'NIN ACI SONU!
"Hız kes kalbim dayanmıyor"
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
Türkiye akaryakıtta Avrupa'nın en ucuzu oldu
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
Biri füzeleri ateşledi, diğeri İHA'ları yolladı
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Alparslan Kuytul'un çocuklara bile tahammülü yok
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Teşkilat’ın yeni başrol oyuncusu belli oldu! Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?
Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?
Kaydet
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası! 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası! 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Kaydet
İletişim Başkanı Duran: Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz
İletişim Başkanı Duran: Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.