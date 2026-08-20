405 bin adetlik büyüklüğe ulaşan oto kiralama sektöründe 2027’de devreye girecek 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı, ikinci el piyasasına 15-20 bin araçlık ucuz arz getirecek. Küçük işletmeleri zorlayacak bu yeni dönemde vitrine çıkacak uygun fiyatlı ‘rent a car’ geçmişli araçlar için uzmanlar uyarıyor: Araç alırken geçmişini mutlaka sorgulayıp detaylı ekspertiz yaptırın.

Oto kiralama sektöründe 2027’de başlayacak yeni dönem, ikinci el otomobil piyasasına da hareket getirecek. Yaş ve kilometre sınırını aşan kiralık araçlar filolardan çıkarılırken, yaklaşık 15-20 bin otomobilin ikinci el piyasasına yönelmesi bekleniyor.

Özellikle yüksek kilometreli ve yoğun kullanılmış bu araçların, emsallerine göre daha uygun fiyatlarla satışa çıkması, ikinci elde hem araç arzını hem de fiyat rekabetini artırabilir. Böylece yeni düzenleme, kiralama sektörünün yanı sıra ikinci el otomobil piyasasında da önemli bir dönüşüm başlatabilir.

Türkiye’de operasyonel ve günlük kiralama dâhil toplam kiralama filosu 405 bin 740 araç seviyesinde bulunuyor. Bunun 167 bin 997’sini günlük kiralama araçları oluşturuyor. Sektör kaynaklarının değerlendirmelerine göre günlük kiralama filosundaki yaklaşık 15-20 bin araç, yeni yaş ve kilometre kriterleri nedeniyle 2027 sonrasında kiralama faaliyetinde kullanılamayacak.

Uzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga

Bu rakam, günlük kiralama filosunun yaklaşık yüzde 9-12’sine karşılık geliyor. Ağırlıklı olarak mahalle aralarında 3-5 araç ile kiralama yapan şirket veya şahısların bu durumdan etkileneceği belirtiliyor.

BAKIMDAN GEÇİRİLİP SATILACAK

Kiralama faaliyetinden çıkacak araçların önemli bir bölümünün yüksek kilometreli ve yoğun kullanılmış olması, ikinci el piyasasında bu araçlara ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Günlük kiralamada kullanılan otomobiller, kısa sürede çok sayıda farklı sürücü tarafından kullanıldığı için bireysel kullanıma göre daha yoğun bir kullanım geçmişine sahip olabiliyor. Buna karşılık araçların satış öncesinde periyodik bakımlarının ve gerekli onarımlarının yapılması bekleniyor.

Galericiler, bu araçların ikinci elde mutlaka “rent a car çıkması” geçmişiyle satılacağını ve alıcının aracın kullanım geçmişini bilerek karar vermesinin önemli olduğunu belirtiyor. Yüksek kilometre ve yoğun kullanım nedeniyle emsallerine göre daha uygun fiyatla satışa çıkmaları ise bu araçları özellikle bütçesine göre otomobil arayan tüketiciler açısından cazip hâle getirebilir.

Uzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga

EMSALLERİNDEN UCUZ OLABİLİR

Galerici Serkan Biçer, kiralama sektöründen çıkacak araçların ikinci el piyasasına yeni bir seçenek sunacağını belirterek “Bu araçların en büyük avantajı fiyat tarafında ortaya çıkabilir. Rent a car geçmişi olan ve kilometresi yüksek araçlar, aynı yaş ve modeldeki bireysel kullanılmış araçlara göre daha uygun fiyatla satışa çıkabilir. Ancak burada alıcının aracın geçmişini mutlaka sorgulaması gerekir. Bakımları eksiksiz yapılmışsa fiyat avantajı nedeniyle tercih edilebilir” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ticaret Bakanlığından yanıltıcı işletmelere 218 milyon TL ceza!

Galerici Mehmet Yılmaz ise araçların piyasaya toplu şekilde girmesinin özellikle fiyat rekabetini artırabileceğini söyledi. Yılmaz “Rent a car araçlarının yoğun kullanıldığı doğru. Bu nedenle alıcıların kilometreye bakmakla yetinmemesi, ekspertiz yaptırması gerekiyor. Ancak bakımları yapılmış, mekanik olarak sorunsuz araçlar uygun fiyatla satışa çıktığında alıcı bulacaktır. Emsallerine göre daha düşük fiyat, bu araçların ikinci elde hareket oluşturmasını sağlayabilir” diye konuştu.

Uzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga

YENİ KURALLAR KİRALAMA MALİYETİNİ DE ARTIRACAK

Yeni düzenleme, araç kiralama şirketlerinin maliyetlerini de artıracak. Yönetmelikle araçların periyodik bakımlarının zamanında yapılması zorunlu hâle gelirken, mevsim şartlarının gerektirmesi hâlinde kış lastiği de işletmenin sorumluluğunda olacak. Kasko ve İMM güvencelerinin kiralama bedeline dâhil edilmesi de maliyet kalemlerini artırabilecek. Sektör temsilcileri, artan bakım, sigorta ve filo yenileme maliyetlerinin zamanla kiralama fiyatlarına yansıyabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle küçük rent a car işletmelerinde maliyet artışının daha belirgin olması bekleniyor.

Uzmanlardan ‘rent a car çıkması’ araçlar için ‘ucuz ama riskli’ uyarısı: Kiralıktan ikinci ele 20 bin araçlık dalga

2. EL ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

● Rent a car geçmişini sorgulayın.

● Kilometreyi servis ve muayene kayıtlarından doğrulayın.

● Bağımsız ekspertiz yaptırın.

● Motor ve şanzımanı detaylı kontrol ettirin.

● Şasi ve kaporta geçmişini inceleyin.

● Tramer/hasar kaydını sorgulayın.

● Fren, amortisör ve yürüyen aksamı kontrol ettirin.

● Lastiklerin durumunu ve üretim tarihini kontrol edin.

● Bakım faturalarını ve servis kayıtlarını isteyin.

● Soğuk motorla çalıştırıp dinleyin.

● Mutlaka test sürüşü yapın.

● Direksiyon, koltuk, pedal ve vites topuzundaki aşınmalara bakın.

● Şasi numarasının ruhsat ve kayıtlarla aynı olduğunu kontrol edin.

● Emsal araçlarla fiyat karşılaştırması yapın.

● Düşük fiyatın yoğun kullanım geçmişinden kaynaklanabileceğini unutmayın.



Haberle İlgili Daha Fazlası