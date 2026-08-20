Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde, Adana Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı’nda, Adana’nın plastik atık yönetimindeki mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda ortaya konulan değerlendirmelerin, İstanbul’da Gelecek İçin Sıfır Atık – Ortak Atık Platformu temasıyla gerçekleştirilecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’na taşınması kararlaştırıldı. Ayrıca Adana’da plastik ve mikroplastik kirliliğine karşı İl Eylem Planı hazırlanacak.

İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı öncesinde Adana'nın plastik atık yönetim durumunun değerlendirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı yapıldı. Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda ve Adana Valiliği himayesinde kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi.

Vali Mustafa Yavuz başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantıda, 31 Ağustos-1 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı öncesinde kentin plastik atık yönetimindeki durumu, kaynakta azaltma ve ayrı toplama uygulamaları, geri dönüşüm ve yeniden kullanım altyapısı, kıyı ve deniz alanlarına ulaşan plastik atıkların önlenmesine yönelik çalışmalar ile yerel ölçekteki ihtiyaç ve çözüm önerileri görüşüldü.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Türkiye, plastik kirliliğiyle mücadelede ortak yol haritası için buluşuyor

Adana Valisi Yavuz, daha sonra düzenlenen basın toplantısında, sıfır atık anlayışının Türkiye'nin sınırlarını aşarak küresel bir çevre hareketine dönüşmesine öncülük eden Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde Adana'da plastik kirliliğine karşı eylem planı hazırlanacak

BU YIL 1785 ÇEVRE DENETİMİ YAPILDI

Kentte çevre izin ve lisans belgesine sahip 186 atık geri kazanım tesisi bulunduğunu belirten Yavuz, bu yıl 15 Ağustos'a kadar 487'si atık konusunda olmak üzere toplam 1785 çevre denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Yavuz, denetimlerde çevre izin ve lisansı bulunmayan 4 tesis hakkında faaliyet durdurma kararı alındığını, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 48,6 milyon lira para cezası uygulandığını ifade etti. Akdeniz Bölgesi'nde tespit edilen mikroplastik kirliliği nedeniyle atık geri kazanım tesislerine yönelik habersiz denetimlere ağırlık verildiğinin altını çizen Vali Yavuz, toplantıda ele alınan konular hakkında bilgi verdi.

"YEŞİL MUTABAKAT HEDEFLERİNE UYUMU DESTEKLEMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Vali Yavuz, kirliliğin yoğunlaştığı kritik noktaların belirlenmesini, bu alanlara atık tutucu sistemlerin kurulmasını ve kaçak atık dökümlerinin kamera ve fotokapanlarla takip edilmesini de değerlendirdiklerini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Çukurova'nın verimli tarım alanlarını korumak, su kirliliğini önlemek ve güvenilir gıda üretiminin devamlılığını sağlamak temel önceliklerimiz. Bu kapsamda atıklar, atık su arıtma tesisleri, kanallar, geri dönüşüm tesisleri ve mikroplastik kirliliğiyle mücadeleyi kapsayan İl Eylem Planı'nın hazırlık çalışmaları katılımcı bir anlayışla devam etmektedir. Temel hedefimiz, geleneksel 'al-kullan-at' modelinin yerine, plastiğin yeniden işlenerek ekonomide tutulduğu 'üret-kullan-dönüştür-tekrar kullan' sistemini güçlendirmektir. Bu dönüşümle, çevremizi korumayı, kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı ve çalışmalarımızın uluslararası standartlar ile Yeşil Mutabakat hedeflerine uyumunu desteklemeyi amaçlıyoruz. Adana olarak çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve çözüm odaklı uygulamalar geliştiren bir şehir olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde Adana'da plastik kirliliğine karşı eylem planı hazırlanacak

"KARADAN DENİZE ULAŞAN KİRLİLİĞİN DE ÖNÜNE GEÇMEYİ BAŞARMAMIZ GEREKİYOR"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, plastik atıkların üretimden tüketime, toplama ve ayrıştırmadan geri dönüşüme, yeniden kullanımdan kıyı ve denizlerin korunmasına kadar birbirine bağlı çok geniş bir döngünün parçası olduğunu belirtti. Türkiye'nin deniz ekosistemini koruması açısından attığı adımları da son derece değerli bulduklarını vurgulayan Ağırbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı kararıyla Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere 2 alanın deniz parkı olarak belirlenmesi, denizlerimizin doğal zenginliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından önemli bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Bu tür koruma adımlarının plastik kirliliğiyle mücadele açısından da önemli bir tamamlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü denizlerimizi korumak istiyorsak yalnızca denizlerdeki atığı temizlemeyi değil, karadan denize ulaşan kirliliğin de önüne geçmeyi başarmamız gerekiyor."

Plastik atık sorununu yalnızca atığın yönetimi olarak görmediklerini ifade eden Ağırbaş, bu konunun aynı zamanda kaynakların verimli kullanılması, döngüsel ekonominin güçlendirilmesi, sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin geliştirilmesi, iklim eyleminin güçlendirilmesi, denizlerin ve kıyıların korunması meselesi olduğunu anlattı.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde Adana'da plastik kirliliğine karşı eylem planı hazırlanacak

"ORTAK BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Ağırbaş, toplantıda özellikle plastik atık yönetimindeki mevcut uygulamaları, kaynakta azaltımı ve ayrı toplama süreçlerini, geri dönüşüm ve yeniden kullanım altyapısını, kıyı ve deniz alanlarına ulaşan plastik atıkların kaynağında önlenmesini, mevcut sorun ve ihtiyaçları ve başarılı uygulamaları ele aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Adana, Mersin, Muğla ve Antalya'dan gelecek değerlendirmeleri bir araya getirerek ortak sorun alanlarını ortaya koymak, iyi uygulamaları paylaşmak ve Türkiye'nin plastik atık yönetimine ilişkin daha güçlü, uygulanabilir ve ortak bir yaklaşım geliştirmek istiyoruz. Bu sürecin arkasında çok güçlü bir vizyon bulunuyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Hareketi, bugün yalnızca atığın azaltılmasıyla sınırlı olmayan, kaynakların korunmasını, sürdürülebilir üretim ve tüketimi ve döngüsel ekonomiyi merkeze alan kapsamlı bir dönüşüm vizyonuna dönüşmüş durumda."

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde Adana'da plastik kirliliğine karşı eylem planı hazırlanacak

TÜRKİYE PLASTİK ATIK ÇALIŞTAYI

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde 31 Ağustos-1 Eylül'de İstanbul'da "Gelecek İçin Sıfır Atık-Ortak Akıl Platformu" temasıyla Türkiye Plastik Atık Çalıştayı düzenlenecek. Çalıştayda, plastiklerin üretiminden tasarımına, tüketiminden geri dönüşümüne kadar Türkiye'nin plastik döngüsüne ilişkin ortak akla dayalı politika önerileri ve stratejik yol haritası oluşturulacak.

"Atığı Azaltan, Kirliliği Önleyen Türkiye: Temiz Çevre, Güçlü Ekonomi, Güvenli Gıda, Sağlıklı Nesiller" sloganıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, 17 bakanlık, 40'tan fazla genel müdürlük ve 400'den fazla katılımcı ortak eylem planını ortaya koyacak. Çalıştayın ardından "Türkiye Plastik Döngüsü Sonuç Raporu" ve sonuç bildirisi hazırlanacak, öncelikli sorunlar, ihtiyaçlar, fırsatlar ve geliştirilebilecek çözüm seçenekleri belirlenecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Adana Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIAdana

Haberle İlgili Daha Fazlası