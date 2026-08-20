Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor: Anlaşma tamam, rakam da belirlendi
İspanya LaLiga temsilcisi Barcelona, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic ile bireysel şartlarda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Hırvat file bekçisinin bonservisiyle ilgili karaı verdi.
Dominik Livakovic, adım adım Barcelona yolunda. Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren Katalan kulübü, 31 yaşındaki kaleciyle prensip anlaşması sağladı.
BEKLENTİ 3 MİLYON EURO
HT Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in transferden 3 milyon euro bonservis bekliyor.
Dinamo Zagreb'ten Ağustos 2023'te 6,6 milyon euro karşılığında transfer edilen deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Girona'da geçirmiş, Ocak 2026'da eski kulübü Zagreb'e kiralanmıştı.
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