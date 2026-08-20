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Spor

Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor: Anlaşma tamam, rakam da belirlendi

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İspanya LaLiga temsilcisi Barcelona, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic ile bireysel şartlarda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Hırvat file bekçisinin bonservisiyle ilgili karaı verdi.

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Dominik Livakovic, adım adım Barcelona yolunda. Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren Katalan kulübü, 31 yaşındaki kaleciyle prensip anlaşması sağladı.

Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
Başlık ResmiDominik Livakovic, Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

BEKLENTİ 3 MİLYON EURO

HT Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in transferden 3 milyon euro bonservis bekliyor.

Fenerbahçe'de 74 maça çıkan Livakovic, 24 maçta kalesinde gole izin vermezken, bu süreçte 80 gol yedi.
Başlık ResmiFenerbahçe'de 74 maça çıkan Livakovic, 24 maçta kalesinde gole izin vermezken, bu süreçte 80 gol yedi.

Dinamo Zagreb'ten Ağustos 2023'te 6,6 milyon euro karşılığında transfer edilen deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Girona'da geçirmiş, Ocak 2026'da eski kulübü Zagreb'e kiralanmıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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