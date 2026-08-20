Yıldız çok Kartal yok! Fenerbahçe'de 'aranan teknik adama' henüz ulaşılamadı

Tarihin en güçlü kadrolarından biri elinde ama ne oyun tatmin ediyor ne skorlar!.. Asensio krizi, tribünün tepkisi ve yönetimle iletişim kopukluğu İsmail Kartal’ı hedef hâline getiriyor.

Yönetim yenilendi, teknik ekip yenilendi, kadro daha da değerlendi ama Fenerbahçe’de özlemle beklenen ve “işte bu” dedirten futbol gelmedi.

332 MİLYONLUK DEĞER

Aziz Yıldırım yönetiminde “Ne olursa olsun sezon sonu şampiyon olacağız” sloganıyla yola çıkan sarı lacivertlilerde İsmail Kartal dördüncü dönemine başladı. Tarihin en yüksek kadro değerlerinden birine sahip (332 milyon avro) takımı devralan İsmail Hoca, şu ana kadar “hazır” bir görüntü vermedi. Aksine, daha önceki dönemlerine göre bolca soru işareti barındıran bir sezon başlangıcına imza attı.

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OTORİTE BOŞLUĞU!..

Sebeplerine gelirsek… Takımın sergilediği oyun tatmin etmedi. Kadro tercihi güven vermedi, oyuncular üzerinde otoritesini gösteremedi. Yönetim ve futbol direktörüyle ters düşen açıklamaları “Nasıl yani!” dedirtti. Örnek mi? Lyon beraberliği sonrası ligdeki Konya maçının ertelenmesi için başkan ve yönetimin çalıştığını söyledi. Hemen ardından basının önüne geçen futbol direktörü Oğuz Çetin, böyle bir erteleme talebinde bulunmayacaklarını ifade etti. En önemlisi de Asensio gibi bir yıldızı yönetemediği gibi krize davetiye çıkardı.

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FRANSIZ ÖVGÜSÜ: DÂHİYANE HAMLE

Kadıköy’de 1-1 sona eren Fenerbahçe-Lyon mücadelesine Fransız medyasının bakışında Greenwood öne çıkarıldı. İşte öne çıkanlar:

20minutes: “Lyon değerli bir beraberlik elde ederken, Türk takımı Greenwood’un golüyle kurtuldu.”

RMC Sport: “Lyon için olumlu bir beraberlik! Fenerbahçe’nin zorlu atmosferine ve yeteneğine karşı koyarak Groupama Stadyumu’ndaki rövanş maçı öncesinde iyi bir pozisyon elde etti.”

Le Progres: “Lyon direndi ancak henüz hiçbir şey kesinleşmedi.”

Maxi Foot: “Her şey hâlâ ortada.”

L’Equipe: “Greenwood’un dâhiyane hamlesi. Eski Marsilya oyuncusu Mason Greenwood, muhteşem bir bireysel çabayla beraberlik golünü attı.”

İKİ YILI VAR

Geçen sezon 7,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında PSG’den alınan Marco Asensio, 33 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. 30 yaşındaki İspanyol yıldızın sarı lacivertli kulüple 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

CARLOS’U İSTEDİLER: PARMA’DAN GÜZEL HABER

F.Bahçe’de yönetimin sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos’a talip var. 10+4 yabancı kontenjanına takılan ve kendisine kulüp bakılan Brezilyalı savunma oyuncusu, sosyal medya paylaşımlarıyla “Paramı verin, beni gönderin” mesajı verir gibiydi. İki sezon daha sözleşmesi bulunan Diego Carlos için İtalyan ekibi Parma, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu.

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