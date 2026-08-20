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Ekonomi

Fiyat verdi! İslam Memiş'ten gram altın için yıl sonu tahmini

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Fiyat verdi! İslam Memiş'ten gram altın için yıl sonu tahmini

Altın fiyatlarında yükseliş sürerken ons altın 4.500 doların üzerini, gram altın ise 6.981 lirayı test ederek son 4 ayın zirvesine çıktı. İslam Memiş, ons altında 4.500-4.600 dolar seviyelerinin kritik olduğunu belirtirken, gram altının yıl sonunda 8.000 lirayı görebileceği öngörüsünü yineledi.

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İran-ABD savaşı devam ederken piyasalardaki baskı da büyümeye devam ediyor. Bundan en çok etkilenenlerden biri de değerli metaller olurken, altın fiyatlarındaki oynaklık da günden güne bu durumdan etkileniyor. ABD'de tahvil alımı kararı ve dolar endeksindeki düşüşten destek bulan ons altın, mart ayından bu yana devam eden düşüş trendini yukarı kırarak 4.500 doların üzerini test etti. Böylelikle gram altın da yükseliş kaydetti ve 6.981 TL ile son 4 ayın zirvesini test etti.

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Finans analisti, ekonomi yorumcusu ve altın ve para piyasaları uzmanı olarak özellikle altın, gümüş, döviz ve küresel piyasalar üzerine yaptığı değerlendirmelerle tanınan İslam Memiş de A haber'e altın hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, yükselişin üç haftadır devam ettiğini belirtti.

İslam Memiş'e göre ons altında 4.500 ve 4.600 dolar seviyeleri kritik dirençler. Kısa vadede bu seviyelerde kâr satışı beklediğini belirten Memiş, sağlıklı yükselişler için düzeltme dönemi gerektiğini vurguladı.

Fiyat verdi! İslam Memiş'ten gram altın için yıl sonu tahmini
Başlık ResmiFiyat verdi! İslam Memiş'ten gram altın için yıl sonu tahmini

MEMİŞ'TEN ALTININ İŞÇİLİK FARKI HAKKINDA ÖNEMLİ YORUM

Memiş ayrıca altının işçilik farkı hakkında da önemli yorumlarda bulunarak, dünyanın en ucuz altınının Türkiye'de olduğunu belirtti. Memiş, “İçeride gram altında şöyle ilginç bir gelişme de oldu: Mesela şubat ayında 1 kilogram külçe altının 12.500 dolar işçiliği vardı ve en pahalı altın bizdeydi. Ama bugüne baktığımız zaman 1 kilogram külçe altın eksi 674 dolar seviyesinde. Yani dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de.” dedi.

ALTIN İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ

Gram altındaki kısa vadeli beklentisini de açıklayan Memiş, bu ay bitmeden 7.000 lira seviyesinin yeniden test edilebileceğini söyledi. Yıl sonuna ilişkin beklentisini de yineleyen Memiş, gram altında 7.000 lira ve devamında 8.000 lira seviyesinin üzerinde yükseliş beklentisini sürdürdüğünü belirtti.

Fiyat verdi! İslam Memiş'ten gram altın için yıl sonu tahmini
Başlık ResmiFiyat verdi! İslam Memiş'ten gram altın için yıl sonu tahmini

Memiş, yıl sonuna kadar yükseliş isteğinin devam edeceğini ifade ederek, çeşitli riskler ve öngörülemeyen gelişmelerin yaşanabileceğine dikkat çekti. Altının kısa vadede dalgalanabileceğini belirten Memiş, uzun vadede ise yatırımcısına zaman kazandıran değerli bir varlık olduğunu söyledi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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