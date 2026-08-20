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Ekonomi

Merkez bankası açıkladı! Toplam rezervler 183 milyar 500 milyon dolara çıktı

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Merkez bankası açıkladı! Toplam rezervler 183 milyar 500 milyon dolara çıktı
Fotoğraf Başlığı Merkez bankası açıkladı! Toplam rezervler 183 milyar 500 milyon dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 134 milyon dolar artarak 183 milyar 500 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 75 milyar 166 milyon dolara, altın rezervleri ise 108 milyar 335 milyon dolara ulaştı.

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 14 Ağustos itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 4 milyar 144 milyon dolar artarak 75 milyar 166 milyon dolara ulaştı.

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Brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos'ta 71 milyar 22 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 990 milyon dolar artışla 107 milyar 345 milyon dolardan 108 milyar 335 milyon dolara çıktı.

REZERVLER 183 MİLYAR 500 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 134 milyon dolar artarak 178 milyar 366 milyon dolardan 183 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Merkez bankası açıkladı! Toplam rezervler 183 milyar 500 milyon dolara çıktı
Başlık ResmiMerkez bankası açıkladı! Toplam rezervler 183 milyar 500 milyon dolara çıktı

TCMB REZERVLERİ OCAK 2024'TEN BU YANA ŞÖYLE (MİLYON DOLAR):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
26.05.2026105.99253.234159.226
26.06.202694.95454.251149.205
03.07.202697.74261.952159.694
24.07.2026100.21062.396162.606
31.07.2026100.63763.811164.448
07.08.2026107.34571.022178.366
14.08.2026108.33575.166183.500
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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