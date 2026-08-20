Merkez bankası açıkladı! Toplam rezervler 183 milyar 500 milyon dolara çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 134 milyon dolar artarak 183 milyar 500 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 75 milyar 166 milyon dolara, altın rezervleri ise 108 milyar 335 milyon dolara ulaştı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 14 Ağustos itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 4 milyar 144 milyon dolar artarak 75 milyar 166 milyon dolara ulaştı.
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Brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos'ta 71 milyar 22 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 990 milyon dolar artışla 107 milyar 345 milyon dolardan 108 milyar 335 milyon dolara çıktı.
REZERVLER 183 MİLYAR 500 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 134 milyon dolar artarak 178 milyar 366 milyon dolardan 183 milyar 500 milyon dolara yükseldi.
TCMB REZERVLERİ OCAK 2024'TEN BU YANA ŞÖYLE (MİLYON DOLAR):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|30.01.2026
|133.753
|84.405
|218.158
|13.02.2026
|132.199
|79.586
|211.784
|27.03.2026
|100.049
|55.290
|155.339
|17.04.2026
|112.647
|61.821
|174.467
|26.05.2026
|105.992
|53.234
|159.226
|26.06.2026
|94.954
|54.251
|149.205
|03.07.2026
|97.742
|61.952
|159.694
|24.07.2026
|100.210
|62.396
|162.606
|31.07.2026
|100.637
|63.811
|164.448
|07.08.2026
|107.345
|71.022
|178.366
|14.08.2026
|108.335
|75.166
|183.500