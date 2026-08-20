Avrupa'nın en pahalı hava yolu şirketleri açıklandı! Listede THY de yer aldı

Artan enerji maliyetleri havayolu şirketlerini zorlarken, AirAdvisor Avrupa'nın en pahalı ve en uygun fiyatlı hava yolu şirketlerini analiz etti. 23 şirketin değerlendirildiği araştırmada Norveç merkezli Widerøe en pahalı hava yolu olurken, Macaristan merkezli Wizz Air listenin en uygun fiyatlı şirketi olarak öne çıktı. Listede Türk havayolu şirketi olan THY'de yer aldı. Peki THY kaçıncı sırada işte detaylar...

İran-ABD gerilimi devam ederken, günden güne büyüyen akaryakıt krizi de büyük şirketleri etkilemeye devam ediyor. Artan maliyetler, küresel rekabet savaşı ve enerji krizleri derken, bundan en çok etkilenen sektörlerin başında havayolu şirketleri geliyor.

Uçuşlarda yaşanan sorunlar nedeniyle yolcuların havayollarından hak ettikleri tazminat ve geri ödemeleri talep etmelerine yardımcı olan bir yolcu hakları hizmeti olan AirAdvisor ise Avrupa'nın en pahalı havayolu şirketlerini analiz etti.

Avrupanın en pahalı hava yolu şirketleri açıklandı! Liste de THYde yer aldı

AVRUPA'NIN EN PAHALI HAVAYOLU ŞİRKETİ NORVEÇ'TEN

Analize göre Avrupa'nın en pahalı havayolu şirketi, beklenildiği gibi İtalya veya Fransa'da değil, Norveç'te bulunan Widerøe oldu. En ucuzu ise Merkezi Budapeşte, Macaristan'da bulunan Wizz Air olarak kaydedildi.

Araştırmanın baz aldığı kriterler ise koltuk başına kat edilen kilometre bazında elde edilen yolcu gelirlerini (RASK) analiz ederek Avrupa’nın en pahalı ve en bütçe dostu 23 hava yolu şirketini sıraladı.

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN THY VAR

Araştırmada Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) da yer aldı. THY, Avrupa'nın en pahalı hava yolu şirketleri sıralamasında 15'inci sırada bulunurken, şirketin koltuk kilometresi başına yolcu geliri (RASK) 7,29 euro cent olarak hesaplandı.

AVRUPA'NIN EN PAHALI HAVA YOLU ŞİRKETLERİ

Sıra Havayolu Şirketi RASK Değeri 1 Widerøe 0.32 2 British Airways 0.0888 3 Air France 0.085 4 Austrian Airlines 0.0085 5 Lufthansa 0.0845 6 Aegean Airlines 0.0839 7 KLM 0.0837 8 ITA Airways 0.0836 9 SWISS 0.083 10 Aer Lingus 0.0807 11 Brussels Airlines 0.0797 12 Eurowings 0.0782 13 SAS 0.0758 14 Vueling 0.079 15 Turkish Airlines 0.0729 16 Iberia 0.0708 17 TAP Portugal 0.0696 18 Norwegian Air Shuttle 0.068 19 Transavia 0.0664 20 Finnair 0.0622 21 Ryanair 0.0556 22 easyJet 0.0521 23 Wizz Air 0.0433

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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