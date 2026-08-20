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Ekonomi

Avrupa'nın en pahalı hava yolu şirketleri açıklandı! Listede THY de yer aldı

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Avrupa'nın en pahalı hava yolu şirketleri açıklandı! Listede THY de yer aldı
Fotoğraf Başlığı Avrupanın en pahalı hava yolu şirketleri açıklandı! Liste de THYde yer aldı

Artan enerji maliyetleri havayolu şirketlerini zorlarken, AirAdvisor Avrupa'nın en pahalı ve en uygun fiyatlı hava yolu şirketlerini analiz etti. 23 şirketin değerlendirildiği araştırmada Norveç merkezli Widerøe en pahalı hava yolu olurken, Macaristan merkezli Wizz Air listenin en uygun fiyatlı şirketi olarak öne çıktı. Listede Türk havayolu şirketi olan THY'de yer aldı. Peki THY kaçıncı sırada işte detaylar...

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İran-ABD gerilimi devam ederken, günden güne büyüyen akaryakıt krizi de büyük şirketleri etkilemeye devam ediyor. Artan maliyetler, küresel rekabet savaşı ve enerji krizleri derken, bundan en çok etkilenen sektörlerin başında havayolu şirketleri geliyor.

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Uçuşlarda yaşanan sorunlar nedeniyle yolcuların havayollarından hak ettikleri tazminat ve geri ödemeleri talep etmelerine yardımcı olan bir yolcu hakları hizmeti olan AirAdvisor ise Avrupa'nın en pahalı havayolu şirketlerini analiz etti.

Avrupanın en pahalı hava yolu şirketleri açıklandı! Liste de THYde yer aldı
Başlık ResmiAvrupanın en pahalı hava yolu şirketleri açıklandı! Liste de THYde yer aldı

AVRUPA'NIN EN PAHALI HAVAYOLU ŞİRKETİ NORVEÇ'TEN

Analize göre Avrupa'nın en pahalı havayolu şirketi, beklenildiği gibi İtalya veya Fransa'da değil, Norveç'te bulunan Widerøe oldu. En ucuzu ise Merkezi Budapeşte, Macaristan'da bulunan Wizz Air olarak kaydedildi.

Araştırmanın baz aldığı kriterler ise koltuk başına kat edilen kilometre bazında elde edilen yolcu gelirlerini (RASK) analiz ederek Avrupa’nın en pahalı ve en bütçe dostu 23 hava yolu şirketini sıraladı.

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN THY VAR

Araştırmada Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) da yer aldı. THY, Avrupa'nın en pahalı hava yolu şirketleri sıralamasında 15'inci sırada bulunurken, şirketin koltuk kilometresi başına yolcu geliri (RASK) 7,29 euro cent olarak hesaplandı.

AVRUPA'NIN EN PAHALI HAVA YOLU ŞİRKETLERİ

  • SıraHavayolu ŞirketiRASK Değeri
    1Widerøe0.32
    2British Airways0.0888
    3Air France0.085
    4Austrian Airlines0.0085
    5Lufthansa0.0845
    6Aegean Airlines0.0839
    7KLM0.0837
    8ITA Airways0.0836
    9SWISS0.083
    10Aer Lingus0.0807
    11Brussels Airlines0.0797
    12Eurowings0.0782
    13SAS0.0758
    14Vueling0.079
    15Turkish Airlines0.0729
    16Iberia0.0708
    17TAP Portugal0.0696
    18Norwegian Air Shuttle0.068
    19Transavia0.0664
    20Finnair0.0622
    21Ryanair0.0556
    22easyJet0.0521
    23Wizz Air0.0433
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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