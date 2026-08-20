Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye'nin borçluluk oranında tarihi düşük seviye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin borçluluk görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, toplam borcun milli gelire oranının yüzde 91 ile gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının oldukça altında olduğunu belirtirken, kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyede bulunduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin borçluluk görünümüne ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, düşük borçluluğun ekonominin küresel şoklara karşı direncini artıran önemli bir unsur olduğunu belirtti.

GSYH 2026'NIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 23,1 İLE TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE

Düşük borçluluğun Türkiye ekonomisinin direncini artıran önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hanehalkının toplam borcunun milli gelire oranı ülkemizde yüzde 91 ile gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 229’un ve dünya ortalaması yüzde 306’nın oldukça altındadır. Kamu borcunun GSYH’ye oranı ise 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli gelire oranının yüzde 31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz. Zorlu küresel şartlarla mücadelede düşük borçluluğumuz ekonomimize önemli bir esneklik sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek açıkladı! Türkiyenin borçluluk oranında tarihi düşük seviye

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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