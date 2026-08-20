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Spor

Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payı kaç? Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payı kaç? Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Sarı-lacivertli kulüp, Temmuz 2023'te Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis ve bonuslarla (her 25 maçta 2 milyon euro) transfer olan eski oyuncusu Arda Güler'le ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe, "milli yıldızın muhtemel transferinden elde edilecek yüzde 20’lik payın azami 1,5 milyon euro ile sınırlı olduğu" iddiasına cevap verdi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve 2023 yılında İspanyol devi Real Madrid'e imza atan Arda Güler hakkında sözleşmede yer alan "sonraki satıştan yüzde 20 pay" maddesiyle ilgili basında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiArda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

PSG'DEN ÇILGIN TEKLİF

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in, Arda Güler'i kadroya katmak için harekete geçtiği, bu transfer için 115 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı haberleri gündem olmuştu.

Fenerbahçe, milli futbolcunun Real Madrid'e transferinden bonuslarla birlikte 28 milyon euro kazandı.
Başlık ResmiFenerbahçe, milli futbolcunun Real Madrid'e transferinden bonuslarla birlikte 28 milyon euro kazandı.

"SONRAKİ SATIŞTAN PAY İÇİN ÜST SINIR YOK"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kamuoyunda yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan bazı yayınların yanlış bir algıya neden olduğunu görüyoruz.

Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen ve Arda Güler’in muhtemel transferinden Fenerbahçe’nin elde edeceği %20’lik payın azami 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında, muhtemel bir transfer durumunda %20 satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Aynı zamanda halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyonla değil, belge ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sermaye piyasalarını ve yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte, gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu nitelikteki dezenformasyonların tekrarı halinde, kulübümüzün ve şirketimizin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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