Fransa’nın güneyindeki bir üzüm bağında 12 Ağustos’ta kısmen yanmış halde bulunan kadın cesedinin, TikTok’ta 250 binden fazla takipçisi bulunan 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sonia Bellina’ya ait olduğu DNA testiyle kesinleşti.

Nimes kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Saint-Gilles köyünde bulunan cesetle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Nimes Savcılığı, yapılan DNA incelemesi sonucunda cesedin Bellina’ya ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BBC'de yer alan habere göre; Nimes Cumhuriyet Savcısı Cecile Gensac, çarşamba günü yaptığı açıklamada iki erkeğin gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelilerin, olayla doğrudan veya dolaylı bağlantıları bulunduğuna ilişkin deliller nedeniyle polis gözetiminde tutulduğu belirtildi.

Şüphelilerden birinin daha önce karıştığı şiddet olayları nedeniyle emniyet kaydının bulunduğu, ayrıca Bellina’nın kaybolduğu gece görüştüğü son kişi olabileceği değerlendirildi.

Kayıp fenomenin sır ölümü! Üzüm bağındaki yanmış ceset ona ait çıktı

"HEMEN DÖNECEĞİM" DİYEREK EVDEN ÇIKMIŞ

Paris’te yaşayan ancak ailesini ziyaret etmek için sık sık Gard bölgesine giden Bellina’nın kaybolduğu gece yaşananları ablası anlattı. Ablasının aktardığına göre Bellina, gece saat 01.00 sıralarında ailesine kısa süre içinde döneceğini söyleyerek evden ayrıldı. Yanına çantasını veya başka herhangi bir eşyasını almayan genç kadının telefonu ise yaklaşık bir saat sonra kapandı.

Ablası, Bellina’ya ulaşmak için yaptıkları tüm aramaların sonuçsuz kaldığını belirtti. Aileden bir başka isim ise sosyal medyada paylaştığı videoda, Sonia’nın görüştüğü bir erkek tarafından öldürülmüş olabileceğinden endişe ettiklerini ve söz konusu kişinin kimliğini bilmediklerini ifade etti.

Kayıp fenomenin sır ölümü! Üzüm bağındaki yanmış ceset ona ait çıktı

TİKTOK’TA BİNLERCE TAKİPÇİSİ VARDI

Ailenin avukatı Mourad Battikh de Agence France-Presse’ye yaptığı açıklamada, Bellina’nın sosyal medya paylaşımlarının altına yazılan ağır ve saldırgan yorumlara tepki gösterdi. Battikh, suç teşkil eden paylaşımları yapan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

TikTok’ta 250 binden fazla takipçisi bulunan Sonia Bellina, sosyal medya hesabında dans, karaoke ve playback alanında içerikler üretiyordu. Bellina’nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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