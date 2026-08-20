Sosyal medyada motosiklet kullanırken çektiği videolarla tanınan 22 yaşındaki içerik üreticisi Ceyda Yakova, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta vefat eden Yakova’nın ölüm haberi ailesi ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları, eski takım arkadaşları, spor camiası ve sosyal medya takipçileri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Öte yandan genç ismin bir takipçisinin "Hız kes kalbim dayanmıyor" yorumuna verdiği cevap yeniden akıllara geldi.

Ceyda Yakova, 17 Ağustos’ta motosiklet kullanırken geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Henüz 22 yaşında olan Yakova’nın cenazesi, 18 Ağustos’ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Genç içerik üreticisinin ani ölümü, sevenlerini hüzne boğdu.

Sosyal medya hesaplarında motosiklet kullanırken kayda aldığı görüntülere sık sık yer veren Yakova, özellikle motosiklet tutkusuyla dikkat çekiyordu. Kendi deneyimlerini ve motosikletle yaptığı sürüşleri takipçileriyle paylaşan genç kadın, bu içerikleri sayesinde kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Yakova’nın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının önemli bölümünü motosiklet videoları oluşturuyordu.

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Çektiği motosiklet videolarıyla tanınıyordu! Ceyda Yakova'nın acı sonu

VOLEYBOL GEÇMİŞİ DE BULUNUYORDU

Ceyda Yakova yalnızca sosyal medya içerikleriyle değil, geçmişte yaptığı sporla da tanınıyordu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Yakova, eğitim hayatının yanı sıra voleybolla da ilgilendi.

Yakova, bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü’nün voleybol takımında forma giydi. Sporculuk geçmişi bulunan genç kadının vefatı, eski kulübünde ve spor çevresinde de derin üzüntüye neden oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile eski kulübü, Yakova’nın ölümünün ardından taziye mesajları yayımlayarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Çektiği motosiklet videolarıyla tanınıyordu! Ceyda Yakova'nın acı sonu

NİSAN AYINDA DA KAZA GEÇİRMİŞ

Ceyda Yakova’nın motosikletle ilgili geçmişinde daha önce yaşadığı bir kaza da bulunuyordu. Genç kadının nisan ayında motosiklet kullanırken bir trafik kazası geçirdiği ve bu kazadan sağ kurtulduğu öğrenildi.

"HIZ KES" UYARISINA CEVAP VERMİŞTİ

Ceyda Yakova'nın ölümünün ardından sosyal medya hesabındaki eski bir paylaşımına yapılan yorum da yeniden gündeme geldi. Yakova'nın yaklaşık 4 ay önce motosiklet sürüş videosunun altına gelen, "Hız kes ya da beni engelle, görmeyeyim, kalbim dayanmıyor" yorumuna, "Engelliyorum, aşkım" cevabını verdiği görüldü.

Çektiği motosiklet videolarıyla tanınıyordu! Ceyda Yakovanın acı sonu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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